Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με τον Καναδό ομόλογό του Τζάστιν Τριντό, έλαβε μέρος σε εκδήλωση της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ κατά την έναρξη της οποίας ο Έλληνας πρωθυπουργός αναγορεύτηκε Επίτιμος Πρόεδρος της Κοινότητας, ως αναγνώριση για το έργο του. «Μας έχετε κάνει τόσο περήφανους», ανέφερε ο πρόεδρος του κοινοτικού κέντρου όπου φιλοξενήθηκε η εκδήλωση, Γιώργος Τσούκας.

Οι ομογενείς ευχαρίστησαν τον πρωθυπουργό και τον πρωθυπουργό του Καναδά για τη σταθερή στήριξή τους στην ομογένεια και για τα σχέδια ανέγερσης ενός νέου, «πράσινου» κοινοτικού κέντρου που θα περιλαμβάνει χώρους πολιτισμού, αθλητικές και σχολικές εγκαταστάσεις, που αποτυπώθηκαν στην κοινή δήλωση την οποία υιοθέτησαν νωρίτερα οι δύο ηγέτες. Ο Τζάστιν Τριντό ανακοίνωσε κατά την εκδήλωση ότι η καναδική κυβέρνηση θα προσφέρει στήριξη ύψους 10 εκατομμυρίων καναδικών δολαρίων.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε στο πλαίσιο της ομιλίας του πως «η Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, η 25η Μαρτίου, είναι μία πολύ ξεχωριστή ημέρα, διότι ήταν η ημέρα που οι Έλληνες επαναστάτησαν ενάντια σε όλες τις αντιξοότητες, αγωνίστηκαν για την ανεξαρτησία τους και υπερίσχυσαν. Αυτή είναι η απαρχή του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Τα τελευταία 203 χρόνια, είχαμε σίγουρα τις καλές και τις δύσκολες στιγμές μας. Δεν ήταν μια ομαλή πορεία. Η δημοκρατία δεν είναι ποτέ μια εύκολη άσκηση. Αλλά είμαι περήφανος που στέκομαι εδώ μπροστά σας και σας λέω ότι, ναι, η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται σε πολύ, πολύ καλή κατάσταση».

Πρόσθεσε στη συνέχεια πως η χώρα μας «δεν είναι πλέον το "μαύρο πρόβατο" της ευρωπαϊκής οικογένειας. Είναι μια χώρα με αυτοπεποίθηση, που εκπροσωπείται αποτελεσματικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που συνεργάζεται με τους εταίρους της για την επίλυση πολύ, πολύ περίπλοκων παγκόσμιων προβλημάτων. Έχετε να διαδραματίσετε έναν καίριο ρόλο σε αυτή την προσπάθεια. Διότι ένας από τους λόγους για τους οποίους αποφάσισα να περάσω μαζί σας την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας ήταν επειδή πήραμε μία σημαντική απόφαση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο πριν από λίγους μήνες: αποφασίσαμε, για πρώτη φορά στην ιστορία μας, να σας δώσουμε τη δυνατότητα να ψηφίσετε στις ελληνικές εκλογές μέσω επιστολικής ψήφου, χωρίς να χρειάζεται να πάτε στην πρεσβεία ή να επιστρέψετε στην Ελλάδα. Είναι σημαντικό για εμάς στην Ελλάδα, προκειμένου εσείς, όσοι από εσάς έχετε δικαίωμα ψήφου στην Ελλάδα, να μπορέσετε να συμμετάσχετε σε αυτές τις εκλογές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, καλώντας τους ομογενείς να εγγραφούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μέχρι το τέλος Απριλίου.

Κατά την ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκάλυψε πως βρήκε φωτογραφία του Τζάστιν Τριντό από την παιδική του ηλικία κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Ακρόπολη.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας του πρωθυπουργού:

«Χαίρομαι πραγματικά που βρίσκομαι εδώ στο Μόντρεαλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα του Οικουμενικού Ελληνισμού. Σας ευχαριστώ γι' αυτή την υπέροχη υποδοχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Κύριε Πρωθυπουργέ Τριντό, οι δηλώσεις σας με ενέπνευσαν τόσο πολύ. Θα αφήσω στην άκρη τη δήλωση που είχα προετοιμάσει. Επιτρέψτε μου λοιπόν, κατ' αρχάς, να πω πόσο μεγάλη τιμή είναι για εμένα να βρίσκομαι εδώ μαζί σας σήμερα. Είναι τιμή μου να είμαι ο πρώτος Έλληνας Πρωθυπουργός εδώ και 41 χρόνια που επισκέπτεται επίσημα τον Καναδά, μία χώρα με την οποία μας συνδέουν τόσο ισχυροί δεσμοί.

Αλλά ξέρετε κάτι; Καθώς έψαχνα το αρχείο μου, ανακάλυψα κάτι ενδιαφέρον. Διότι πριν από 41 χρόνια, ο νεαρός Τζάστιν Τριντό επισκέφθηκε την Αθήνα μαζί με τον πατέρα του και τα δύο μικρότερα αδέλφια του. Έχω μια φωτογραφία του εδώ. Για έφηβος, δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον γι' αυτό που έβλεπε. Θα του δώσω αυτή τη φωτογραφία ως αναμνηστικό.

Δεν μπορώ να φανταστώ καλύτερο μέρος για να περάσω την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας από το να είμαι μαζί σας εδώ στο Μόντρεαλ, για να γιορτάσουμε αυτές τις ποικίλες πτυχές, το σθένος και τον δυναμισμό της ελληνοκαναδικής κοινότητας.

Εντυπωσιάστηκα τόσο πολύ, καθώς παρακολούθησα την παρέλαση σήμερα, βλέποντας ανθρώπους από διάφορες γενιές, περήφανους Καναδούς, περήφανους Έλληνες, περήφανους για την κληρονομιά σας στην Ελλάδα, να προασπίζουν αυτά που είπε ο πρωθυπουργός Τριντό.

Αυτό ήταν ένα μεγάλο επίτευγμα της χώρας σου, αγαπητέ Τζάστιν. Μπορεί κανείς να είναι και περήφανος Καναδός και περήφανος Έλληνας. Είναι απόδειξη αυτού που κάνει αυτή τη χώρα τόσο σπουδαία.

Βέβαια, για εμάς, η Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, η 25η Μαρτίου, είναι μία πολύ ξεχωριστή ημέρα, διότι ήταν η ημέρα που οι Έλληνες επαναστάτησαν ενάντια σε όλες τις αντιξοότητες, αγωνίστηκαν για την ανεξαρτησία τους και υπερίσχυσαν. Αυτή είναι η απαρχή του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Τα τελευταία 203 χρόνια, είχαμε σίγουρα τις καλές και τις δύσκολες στιγμές μας. Δεν ήταν μια ομαλή πορεία. Η δημοκρατία δεν είναι ποτέ μια εύκολη άσκηση. Αλλά είμαι περήφανος που στέκομαι εδώ μπροστά σας και σας λέω ότι, ναι, η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται σε πολύ, πολύ καλή κατάσταση.

Ξεπεράσαμε σημαντικές δυσκολίες. Περάσαμε μια δεκαετία βιώνοντας μια βαθιά οικονομική και κοινωνική κρίση. Όταν εκλεγήκαμε για πρώτη φορά το 2019, η πρώτη μου δουλειά ήταν να διασφαλίσω ότι η οικονομία θα επανέλθει σε μια βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία, ότι θα δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, ότι θα μειώσουμε την ανεργία και ότι θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε πίσω τους νέους Έλληνες που δεν είχαν άλλη επιλογή από το να εγκαταλείψουν την Ελλάδα κατά τη διάρκεια της βαθιάς οικονομικής κρίσης.

Πέντε χρόνια μετά, η Ελλάδα αναπτύσσεται με ρυθμό πολύ ταχύτερο από αυτόν της ευρωζώνης. Προσελκύει σημαντικές ξένες επενδύσεις. Έχει βάλει σε τάξη τα οικονομικά της. Αλλά το πιο σημαντικό είναι αυτό που μου λέτε, ότι είστε και πάλι περήφανοι που είστε Έλληνες, ότι η Ελλάδα δεν είναι πλέον το "μαύρο πρόβατο" της ευρωπαϊκής οικογένειας. Είναι μια χώρα με αυτοπεποίθηση, που εκπροσωπείται αποτελεσματικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που συνεργάζεται με τους εταίρους της για την επίλυση πολύ, πολύ περίπλοκων παγκόσμιων προβλημάτων.

Έχετε να διαδραματίσετε έναν καίριο ρόλο σε αυτή την προσπάθεια. Διότι ένας από τους λόγους για τους οποίους αποφάσισα να περάσω μαζί σας την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας ήταν επειδή πήραμε μία σημαντική απόφαση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο πριν από λίγους μήνες: αποφασίσαμε, για πρώτη φορά στην ιστορία μας, να σας δώσουμε τη δυνατότητα να ψηφίσετε στις ελληνικές εκλογές μέσω επιστολικής ψήφου, χωρίς να χρειάζεται να πάτε στην πρεσβεία ή να επιστρέψετε στην Ελλάδα. Είναι σημαντικό για εμάς στην Ελλάδα, προκειμένου εσείς, όσοι από εσάς έχετε δικαίωμα ψήφου στην Ελλάδα, να μπορέσετε να συμμετάσχετε σε αυτές τις εκλογές.

Έχουμε μία ηλεκτρονική πλατφόρμα που είναι ανοιχτή. Μπορείτε να εγγραφείτε μέχρι το τέλος Απριλίου. Θα σας ενθάρρυνα να το κάνετε, διότι ο Τζάστιν είπε κάτι πολύ σημαντικό: "η δημοκρατία δεν είναι ποτέ εύκολη". Αλλά στο τέλος της ημέρας, η δύναμη των δημοκρατιών μας εξαρτάται πάρα πολύ από τη δημοκρατική συμμετοχή όλων των πολιτών. Όσο λιγότεροι πολίτες συμμετέχουν στις δημοκρατικές διαδικασίες, τόσο λιγότερη νομιμοποίηση θα έχουν οι εκλεγμένοι ηγέτες.

Ως κοινότητα που ενδιαφέρεται βαθιά για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα, θέλουμε να έχετε πραγματικά λόγο, κατ' αρχάς στις ευρωεκλογές, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές, διότι καθορίζουν τους ευρωβουλευτές που θα μας εκπροσωπήσουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα επόμενα πέντε χρόνια. Στη συνέχεια, στις επερχόμενες εθνικές εκλογές, το 2027. Υπολογίζουμε σε εσάς και θέλουμε να συμμετέχετε ενεργά στην ελληνική εσωτερική πολιτική. Γι' αυτό θέλουμε να συμμετάσχετε σε αυτές τις εκλογές, και είμαι βέβαιος ότι θα το κάνετε.

Με τον πρωθυπουργό Τριντό είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μια σειρά θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος. Συζητήσαμε για τις μεγάλες προκλήσεις σε διεθνές επίπεδο που αντιμετωπίζουμε. Και οι δύο, όπως είπε ο Τζάστιν, επισκεφτήκαμε την Ουκρανία. Είδαμε από κοντά τον όλεθρο, τον πόνο και την οδύνη που προκάλεσε ένας άδικος πόλεμος. Επαναβεβαιώσαμε τη δέσμευσή μας απέναντι σε μια διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες. Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε την παραβίαση συνόρων με τη χρήση βίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί, ώστε να δώσουμε την δυνατότητα στους Ουκρανούς να υπερασπιστούν τον εαυτό τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Συζητήσαμε επίσης για τις άλλες σημαντικές παγκόσμιες προκλήσεις. Η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι μία από αυτές. Και οι δύο χώρες μας επλήγησαν πέρσι από καταστροφικές πυρκαγιές και είναι πράγματι μεγάλο προνόμιο να είμαστε σήμερα η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που υπογράφει σύμβαση για επτά νέα πυροσβεστικά αεροπλάνα που θα κατασκευαστούν εδώ στον Καναδά για να αντικαταστήσουν τον γερασμένο στόλο των Canadair μας.

Είχαμε καθοριστικό ρόλο στο να πείσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να συγχρηματοδοτήσει αυτό το project και συνολικά θα αγοραστούν 24 αεροπλάνα από πέντε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Όλα θα κατασκευαστούν στον Καναδά. Πρόκειται για ακόμα μία απόδειξη του πώς μπορούμε να συνεργαστούμε προκειμένου να αντιμετωπίσουμε παγκόσμιες προκλήσεις, όπως την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Συζητήσαμε ακόμη για τις απειλές κατά της δημοκρατίας μας, για το γεγονός ότι ο πολιτικός διάλογος σήμερα μπορεί να γίνει τόσο διχαστικός, τόσο διαβρωτικός, που δυσκολευόμαστε να αναγνωρίσουμε την άλλη άποψη, να προσεγγίσουμε την άλλη πλευρά, να διαμορφώσουμε συναίνεση, όλα όσα είναι τόσο θεμελιώδη για να συνεχίσει να λειτουργεί και να ευημερεί μια ζωντανή δημοκρατία. Πρόκειται για προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε χωρίς περιστροφές.

Το 2024, σκεφτείτε το, σχεδόν ο μισός πληθυσμός του πλανήτη θα ψηφίσει σε εκλογές. Αυτή θα είναι η μεγαλύτερη εκλογική χρονιά στην ιστορία. Ωστόσο, είμαστε σε μια εποχή που βομβαρδιζόμαστε με νέες προκλήσεις, με fake news, με deep fakes, με την τεχνητή νοημοσύνη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εκείνους που θέλουν να διαταράξουν τις δημοκρατικές διαδικασίες. Εμείς, όλες οι δημοκρατικές χώρες, πρέπει να ευθυγραμμιστούμε και να συνεργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε μαζί, η Ελλάδα και ο Καναδάς.

Αλλά και πάλι, επιτρέψτε μου να τελειώσω από εκεί απ' όπου ξεκίνησα. Ο λόγος που βρίσκομαι εδώ είναι για να τιμήσω τον απίστευτο δυναμισμό της ελληνοκαναδικής κοινότητας, ειδικά αυτής της κοινότητας εδώ στο Μόντρεαλ. Κύριε Πρωθυπουργέ, έχετε κάνει σπουδαία πράγματα. Η ποιότητα των σχολείων σας, τα κοινωνικά δίκτυα που έχετε δημιουργήσει, η δυνατότητα να εκπαιδεύετε τα παιδιά σας σε τρεις γλώσσες -γαλλικά, αγγλικά, ελληνικά-, αυτά είναι ιδιαίτερα αξιόλογα επιτεύγματα. Αισθάνομαι ότι τώρα πρέπει κι εγώ να υπογράψω μια επιταγή για το νέο κέντρο της κοινότητας, αλλά δεν μπορώ να το κάνω εκτός αν έχω την έγκριση του υπουργού Οικονομικών. Να είστε σίγουροι, όμως, ότι θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την ελληνική διασπορά.

Έχουμε για πρώτη φορά μία εθνική στρατηγική για τη διασπορά μας, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο πριν από έναν μήνα. Έχουμε νέα εργαλεία, ηλεκτρονικά εργαλεία, για να βοηθήσουμε τα μικρά παιδιά να μάθουν ελληνικά: ένα καταπληκτικό πρόγραμμα που ονομάζεται "Στα Ελληνικά", το οποίο αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο Simon Fraser και χρησιμοποιείται πιλοτικά και για άλλες γλώσσες. Ο πρωθυπουργός μού έλεγε ότι χρησιμοποιεί την ίδια τεχνολογία για κάποιες από τις αυτόχθονες γλώσσες σας. Αυτό είναι, πιστεύω, άλλη μία αξιοσημείωτη απόδειξη για το πώς μπορούμε να εργαστούμε από κοινού.

Στο τέλος της ημέρας, όμως, αυτό που θα θυμάμαι περισσότερο από αυτή την ημέρα είναι η εικόνα των μικρών παιδιών που τραγούδησαν τόσο τον καναδικό όσο και τον ελληνικό εθνικό ύμνο με την ίδια υπερηφάνεια, με την ίδια ενέργεια, με τον ίδιο ενθουσιασμό.

Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω ο Καναδάς, ζήτω η 25η Μαρτίου.

Σας ευχαριστώ πολύ για τη θερμή υποδοχή σας και προς τους δύο μας εδώ σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.