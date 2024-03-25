«Απέναντι στις προκλήσεις της εποχής μας, ότι οι Έλληνες αντλούμε στην ιστορία μας δύναμη από την ενότητα και την ομοψυχία» δήλωσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου μετά την παρέλαση για την εθνική επέτειο της 25ς Μαρτίου 1821.

Ειδικότερα στη δήλωσή της η κ. Σακελλαροπούλου ανέφερε: «Γιορτάζουμε σήμερα την 25η Μαρτίου 1821, κορυφαία στιγμή στη μακραίωνη πορεία του έθνους μας. Τη μέρα που οι πρόγονοί μας ξεσηκώθηκαν κατά του τουρκικού ζυγού, ελευθέρωσαν την πατρίδα και έθεσαν την απαρχή της δημιουργίας του ελληνικού κράτους. Το ηρωικό τους παράδειγμα, η αυταπάρνηση και η γενναιότητά τους, μας υπενθυμίζουν, απέναντι στις προκλήσεις της εποχής μας, ότι οι Έλληνες αντλούμε στην ιστορία μας δύναμη από την ενότητα και την ομοψυχία. Χρόνια πολλά!».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

