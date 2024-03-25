Δεν ισχύει τίποτα ούτε για τα περί αλλοίωσης συνομιλιών, ούτε για το μπάζωμα στα Τέμπη επισήμανε η γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Μαρία Συρεγγέλα.

«Στεκόμαστε με απολυτό σεβασμό απέναντι στις οικογένειες» είπε χαρακτηριστικά η κυρία Συρεγγέλα μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Αταίριαστοι».

Όσον αφορά τα δημοσιεύματα για τις αλλοιωμένες συνομιλίες στο δυστύχημα των Τεμπών είπε «Από 2/3/23 βγήκε σε πολλά σάιτ ακόμα και στο κρατικό κανάλι ότι δεν ίσχυαν ακριβώς οι συνομιλίες. Και όλοι έχουμε συμφωνήσει σε αυτό ότι όλα τα στοιχεία έχουν πάει ακέραια προς την ελληνική δικαιοσύνη».

Για τα περί οικονομικών συμφερόντων που μπορεί να κρύβονται όπως είπε ο κ. Μαρινάκης η κυρία Συρεγγγέλα ανέφερε πως υπήρξε προβληματισμός ότι βγήκε τώρα το δημοσίευμα. «Μας προβληματίζει ότι κάτι άλλο κρύβεται από πίσω» είπε χαρακτηριστικά.

Για την πρόταση δυσπιστίας του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη είπε πως είναι καλοδεχούμενη υπογραμμίζοντας πως δεν υπάρχει ανησυχία στην κυβέρνηση για το γεγονός ότι συντάσσονται όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Τέλος, όσον αφορά τις δηλώσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, Στέφανου Κασσελάκη να γίνουν εκλογές με ξένους παρατηρητές η κυρία Συρεγγέλα είπε ότι « προσβάλλει τον ίδιο τον ελληνικό λαό και τη βούλησή του το γεγονός ότι μπορεί να έχουν γίνει κάποια θέματα όσον αφορά την εκλογική διαδικασία».



