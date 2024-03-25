Λογαριασμός
Ο Στέφανος Κασσελάκης παρέλασε στη Θήβα για την 25η Μαρτίου - Δείτε βίντεο, φωτογραφίες

Ο κ. Κασσελάκης μετέχει μαζί με 36 νεοσύλλεκτους του Κέντρου Εκπαίδευσης στη Θήβα

Κασσελακης Θηβα

Στον κεντρικό δρόμο της Θήβας παρελαύνει το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανος Κασσελάκης, με αφορμή τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου.

Ο κ. Κασσελάκης μετέχει μαζί με 36 νεοσύλλεκτους του Κέντρου Εκπαίδευσης στη Θήβα.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ φορώντας την στρατιωτική του στολή και κρατώντας το όπλο του μαζί με άλλους φαντάρους παρευλάνει. 

Κασσελάκης

Κασσελάκης

