Στον κεντρικό δρόμο της Θήβας παρελαύνει το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανος Κασσελάκης, με αφορμή τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου.

Ο κ. Κασσελάκης μετέχει μαζί με 36 νεοσύλλεκτους του Κέντρου Εκπαίδευσης στη Θήβα.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ φορώντας την στρατιωτική του στολή και κρατώντας το όπλο του μαζί με άλλους φαντάρους παρευλάνει.

Πηγή: skai.gr

