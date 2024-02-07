Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Στέφανος Κασσελάκης είχε επισκεφθεί το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Καλλιθέα και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε προχωρήσει τον Οκτώβριο σε

δωρεά οκτώ κλιματιστικών, για τις ανάγκες θέρμανσης των παιδιών τον χειμώνα.

Σε σημερινή ανάρτησή του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι σε απροειδοποίητη επίσκεψή του στο ΕΕΕΕΚ διαπίστωσε ότι τα air conditions παραμένουν στις κούτες τους.

«Τοποθετήστε τα air condition ΤΩΡΑ. Τα παιδιά κρυώνουν και φτάσαμε στον Φεβρουάριο» αναφέρει στην έντονη ανάρτησή του ο Στέφανος Κασσελάκης.

Στις 27/9 επισκέφθηκα το ΕΕΕΕΚ Καλλιθέας.

Οι υπεύθυνοι μού μίλησαν για το πρόβλημα θέρμανσης που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι ίδιοι τον χειμώνα.



Στις 5/10 κάναμε μία μικρή δωρεά οκτώ κλιματιστικών, όπως υπαγορεύει η συνείδησή μας.



Χθες επισκέφτηκα απροειδοποίητα το ΕΕΕΕΚ.… pic.twitter.com/RZFbDav89P — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) February 7, 2024

Ολόκληρο το κείμενο

«Στις 27/9 επισκέφθηκα το ΕΕΕΕΚ Καλλιθέας.

Οι υπεύθυνοι μού μίλησαν για το πρόβλημα θέρμανσης που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι ίδιοι τον χειμώνα.

Στις 5/10 κάναμε μία μικρή δωρεά οκτώ κλιματιστικών, όπως υπαγορεύει η συνείδησή μας.

Χθες επισκέφτηκα απροειδοποίητα το ΕΕΕΕΚ. Τα κλιματιστικά είναι στις κούτες τους. Τέσσερις μήνες μετά.

Κάνω έκκληση σε αυτή την ανάλγητη κυβέρνηση. Μη θεωρείτε ότι θα μου δώσετε «πόντους».

Θεωρήστε ότι τη δωρεά έκανε κάποιος από τους ολιγάρχες που χρηματοδοτεί την προπαγάνδα σας.

Μόνο τοποθετήστε τα air condition ΤΩΡΑ. Τα παιδιά κρυώνουν και φτάσαμε στον Φεβρουάριο.

Λίγη ανθρωπιά, έστω και αργά.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.