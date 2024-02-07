Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Στέφανος Κασσελάκης είχε επισκεφθεί το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Καλλιθέα και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε προχωρήσει τον Οκτώβριο σε
δωρεά οκτώ κλιματιστικών, για τις ανάγκες θέρμανσης των παιδιών τον χειμώνα.
Σε σημερινή ανάρτησή του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι σε απροειδοποίητη επίσκεψή του στο ΕΕΕΕΚ διαπίστωσε ότι τα air conditions παραμένουν στις κούτες τους.
«Τοποθετήστε τα air condition ΤΩΡΑ. Τα παιδιά κρυώνουν και φτάσαμε στον Φεβρουάριο» αναφέρει στην έντονη ανάρτησή του ο Στέφανος Κασσελάκης.
Οι υπεύθυνοι μού μίλησαν για το πρόβλημα θέρμανσης που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι ίδιοι τον χειμώνα.
Στις 5/10 κάναμε μία μικρή δωρεά οκτώ κλιματιστικών, όπως υπαγορεύει η συνείδησή μας.
Χθες επισκέφτηκα απροειδοποίητα το ΕΕΕΕΚ.… pic.twitter.com/RZFbDav89P
