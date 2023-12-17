Αυγέρη: Κυβέρνηση ανασφάλειας, κοροϊδίας και λαϊκισμού

«Ο προϋπολογισμός επιβεβαιώνει την απόλυτη αδικία και μεροληψία της κυβέρνησης σε βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας, η οποία δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει την ακρίβεια και το αίσθημα ανασφάλειας», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Δώρα Αυγέρη, σε συνέντευξη της στην EΡΤNews.

Υποστήριξε ότι «ο κόσμος το έχει καταλάβει πια ότι έχει να κάνει με μια κυβέρνηση, η οποία χρησιμοποιεί ως μόνιμη επωδό το 41% για να καλύψει την προεκλογική κοροϊδία σε βάρος του», προσθέτοντας ότι «χαρακτηριστικό παράδειγμα εξαπάτησης των πολιτών είναι το οριζόντιο και άδικο μέτρο των τεκμηρίων στη φορολόγηση ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων». Πρόσθεσε ότι ενώ «υποτίθεται ότι η κυβέρνηση έπρεπε να προστατέψει την πρώτη κατοικία και τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο, αντί να κάνει αυτό με την υποτιθέμενη ενσωμάτωση (σ.σ. της ευρωπαϊκής οδηγίας), έφερε το ακατάσχετο των λογαριασμών των servicers, ενώ την ίδια στιγμή για τους ελεύθερους επαγγελματίες δεν το διασφαλίζει».

Σχολίασε ότι «ο κόσμος δεν αντιλαμβάνεται τους αριθμούς περί δήθεν ανάπτυξης. Αυτό που αντιλαμβάνεται όμως είναι ότι έρχονται γιορτές και δεν μπορεί να βγει στην αγορά, να αγοράσει τα βασικά. Δεν μπορεί να χαρεί. Σκέφτεται πώς θα αγοράσει ένα κιλό κρέας, ένα κιλό φέτα, να πάρει ένα λίτρο λάδι, το οποίο παράγεται στη χώρα μας, αλλά εδώ πωλείται πιο ακριβά από ό,τι σε χώρες στις οποίες εξάγεται». Είπε μεταξύ άλλων ότι «έχουμε ρεκόρ φορολόγησης την τελευταία 27ετία, αλλά και ρεκόρ φορολόγησης από έμμεσους φόρους: Φέτος αυξήθηκαν κατά 7 δισεκατομμύρια σε σχέση με πέρυσι, δηλαδή κατά 40%, από τον ΦΠΑ». Σχολίασε ότι αυξήσεις δόθηκαν μόνο σε «γαλάζιους» διοικητές στα νοσοκομεία και όχι στους εργαζόμενους που «βλέπουν την ίδια στιγμή να έχουν αυξηθεί κατά 50% βασικά είδη διατροφής σε σχέση με πέρυσι». «Κυβέρνηση της ανασφάλειας, της κοροϊδίας και του λαϊκισμού. Ανασφάλεια παντού», είπε.

Υποστήριξε πως η κυβέρνηση «έχει αποτύχει παταγωδώς» στο θέμα της ασφάλειας των πολιτών και ότι «δυστυχώς, τα παραδείγματα που έχουμε με τις απώλειες ζωών νέων ανθρώπων, είναι οι πιο τραγικές αποδείξεις». Την κατηγόρησε ότι δεν έχει κάνει τίποτα για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας». Ελπίζουμε αυτή τη φορά η κυβέρνηση να κάνει πράξη τα μέτρα που υιοθέτησε -και τα οποία είχε προηγουμένως προτείνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από το βήμα της ΚΕ- και να τα βάλει με αυτούς που πρέπει». Σχολίασε ότι «η κυβέρνηση μετά από 4,5 χρόνια διακυβέρνησης και 7 τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα προσφεύγει και πάλι στον ποινικό λαϊκισμό για να κάνει επικοινωνιακή διαχείριση του αισθήματος ανασφάλειας που έχει διαμορφωθεί όλο αυτό το διάστημα, γιατί ακριβώς δεν έχει κάνει τίποτα για την καταπολέμηση του εγκλήματος». Ρώτησε αν μπορεί ο κ. Φλωρίδης να απαντήσει «γιατί έχει εδραιωθεί το αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες», «γιατί έχουμε έξαρση στα βαριά εγκλήματα» και «ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο 4,5 χρόνια τώρα». «Είναι και ανίκανοι και απρόθυμοι να καταπολεμήσουν το έγκλημα, να βοηθήσουν τη Δικαιοσύνη και τις δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας», είπε.

Ερωτηθείσα για το συνέδριο του κόμματος και τους στόχους ενόψει των ευρωεκλογών, η κ. Αυγέρη είπε ότι «σίγουρα οι ευρωεκλογές είναι ορόσημο.

Αφετηρία αυτής της πορείας ήταν η πρόσφατη Κεντρική Επιτροπή όπου με μια ομόθυμη και ομόφωνη ορίστηκε ο οδικός χάρτης που περιλαμβάνει προσυνεδριακές διαδικασίες, τα περιφερειακά συνέδρια, την ανάδειξη συνέδρων τη διεξαγωγή του Συνεδρίου. Η πρώτη δοκιμασία θα είναι οι Ευρωεκλογές».

Σημείωσε ότι «αντίπαλός μας δεν είναι οι δημοσκοπήσεις», αλλά ότι «το ζήτημα είναι να διατυπωθεί πραγματικά μια τέτοια πολιτική πρόταση προς τον λαό, που θα μετουσιωθεί σε μια πρόταση κυβερνητικής αλλαγής». «Το ζήτημα είναι να πείσουμε τον ελληνικό λαό», είπε, τονίζοντας ότι σε αυτό επικεντρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ όλες τις δυνάμεις του. «Το έχει πει και ο Πρόεδρος, ο Στέφανος Κασσελάκης: αφήνουμε πίσω το παρελθόν, μηδενίζουμε το κοντέρ. Μπαίνουν και άλλοι άνθρωποι σε αυτή τη διαδικασία. Νέοι άνθρωποι, νέα μυαλά, με κοινωνική γείωση, με ένσημα στην επιστήμη τους, το κοινωνικό τους πεδίο», πρόσθεσε.

