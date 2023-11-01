Για «έναν πυλώνα επιστήμης και επαγγελματισμού που συνδέεται με όλες τις μεγάλες ανοικοδομητικές περιόδους της σύγχρονης ιστορίας μας παρέχοντας όμως και τη δική του πολύτιμη συνδρομή στις δύσκολες στιγμές της κοινωνίας μας» έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Όπως εξήγησε ο πρωθυπουργός « Είναι μία συνδρομή που στη σημερινή συγκυρία γίνεται καθοριστική γιατί από τη μία πλευρά η Ελλάδα εξακολουθεί να αναπτύσσεται δίνοντας βάρος στις νέες ποιοτικές υποδομές, ενώ από την άλλη -όπως είπατε- αντιμετωπίζει ολοένα και συχνότερα φυσικές καταστροφές, απότοκο της παγκόσμιας Κλιματικής κρίσης. Συνεπώς, αυτός ο διπλός ρόλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου τώρα αναδεικνύεται σε ένα πολύ σημαντικό συστατικό στοιχείο της δημόσιας ζωής. Ένας κρίσιμος κρίκος για τις αποφάσεις της Πολιτείας και μία συνιστώσα, βέβαια, της ίδιας της καθημερινότητας του πολίτη».

Κυρία Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Πρόεδρε της Βουλής, αγαπητοί συνάδελφοι στην Κυβέρνηση και στη Βουλή, κ. Πρόεδρε του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, αγαπητέ Γιώργο,

Σε ευχαριστώ, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου απευθύνατε για την ευκαιρία να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σύντομες σκέψεις με αφορμή την 100ή επέτειο από την ίδρυση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Στα ιστορικά, πραγματικά, γενέθλια ενός φορέα που αποτελεί -όπως είδαμε και σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον βίντεο- σημείο αναφοράς για τους διπλωματούχους μηχανικούς μας, αλλά και βέβαια τον επίσημο τεχνικό σύμβουλο των κυβερνήσεων της χώρας.

Έναν πυλώνα επιστήμης και επαγγελματισμού που συνδέεται με όλες τις μεγάλες ανοικοδομητικές περιόδους της σύγχρονης ιστορίας μας -και υπήρξαν αρκετές από το 1923 και μετά- παρέχοντας όμως και τη δική του πολύτιμη συνδρομή στις δύσκολες στιγμές της κοινωνίας μας.

Είναι μία συνδρομή που στη σημερινή συγκυρία γίνεται καθοριστική γιατί από τη μία πλευρά η Ελλάδα εξακολουθεί να αναπτύσσεται δίνοντας βάρος στις νέες ποιοτικές υποδομές, ενώ από την άλλη -όπως είπατε- αντιμετωπίζει ολοένα και συχνότερα φυσικές καταστροφές, απότοκο της παγκόσμιας Κλιματικής κρίσης.

Συνεπώς, αυτός ο διπλός ρόλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου τώρα αναδεικνύεται σε ένα πολύ σημαντικό συστατικό στοιχείο της δημόσιας ζωής. Ένας κρίσιμος κρίκος για τις αποφάσεις της Πολιτείας και μία συνιστώσα, βέβαια, της ίδιας της καθημερινότητας του πολίτη.

Εσείς, όλα τα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με τη σκληρή σας δουλειά, με το ταλέντο σας, προσφέρετε ασφαλή στέγη, δίκτυα μεταφορών και επικοινωνιών, γέφυρες και δρόμους, λιμάνια, εργοστάσια, νοσοκομεία, σχολεία, πανεπιστήμια. Με άλλα λόγια είστε, τελικά, οι διαμορφωτές του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν και εργάζονται οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, κάτι που συνδέεται και ευθέως με την ευημερία τους.

Οι ευθύνες του τεχνικού κόσμου είναι, λοιπόν, μεγάλες. Μεγάλη, ωστόσο, είναι και η προσφορά του, μην ξεχνάμε, μας το θυμίσατε κιόλας, ότι το ΤΕΕ μελέτησε πρώτο στρατηγικές υποδομές πολύ πριν αυτές ενταχθούν στον επίσημο κυβερνητικό σχεδιασμό. Από τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου μέχρι το Μετρό, το Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Δίπλα στον πολεοδομικό σχεδιασμό ανέδειξε πρώτο προτάσεις για την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου για τα ζητήματα της διαχείρισης των αποβλήτων πριν μας απασχολήσουν οργανωμένα ως Πολιτεία, ενώ πρωτοστάτησε και στην είσοδο της πληροφορικής -να μην το ξεχνάμε αυτό- στην αγορά της χώρας. Είδαμε, εξάλλου, και μία πολύ ωραία φωτογραφία με κάποιους από τους πολύ πρώτους ηλεκτρονικούς υπολογιστές οι οποίοι ετέθησαν τότε στη χρήση του τεχνικού κόσμου. Και πρόκειται για ένα έργο το οποίο συνεχίζεται και βέβαια επιταχύνεται, θα έλεγα.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω και από δω όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά προσωπικά τον Πρόεδρο, τον Γιώργο Στασινό, για την ενεργή του συμμετοχή σε αυτή τη μεγάλη εθνική αναπτυξιακή προσπάθεια.

Είναι γνωστές, άλλωστε, οι μεγάλες πρωτοβουλίες του ΤΕΕ τα τελευταία χρόνια. Αναφέρθηκε και η κ. Πρόεδρος στη σημασία της ηλεκτρονικής έκδοσης οικοδομικών αδειών, στο Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης, που απαλλάσσει πλέον τις πολεοδομίες από τον επιτόπιο έλεγχο κάθε νέας οικοδομής.

Και βέβαια, χαίρομαι που κάνατε μια αναφορά σε αυτό το έργο, το οποίο πράγματι το είχαμε οραματιστεί μαζί, όταν ακόμα ήμασταν στα χρόνια της αντιπολίτευσης, τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη. Μια μεταρρύθμιση που ψηφίσαμε το 2019. Εξαιρετικά σύνθετη, η οποία θα απλοποιήσει το επιχειρηματικό περιβάλλον, θα ενισχύσει ουσιαστικά την ασφάλεια Δικαίου, θα προωθήσει τη διαφάνεια στα έργα.

Θα είναι μια πολύ σημαντική τονωτική ένεση για τις επενδύσεις και την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας. Πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζει κανείς από τον υπολογιστή του τι μπορεί να χτίσει, πού μπορεί να το χτίσει, τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται, σε κάθε γωνιά της χώρας.

Παρέχοντας, όμως, και στην Πολιτεία τη δυνατότητα -σε συνδυασμό και με το μητρώο υποδομών- να έχει μια κεντρική εικόνα για την κατάσταση αλλά και για το κρίσιμο ζήτημα που μας απασχολεί πολύ, της συντήρησης των υποδομών σε ολόκληρη την επικράτεια.

Ειδική μνεία θέλω να κάνω στη συνεισφορά του επιμελητηρίου στη διαμόρφωση όλων των προγραμμάτων «Εξοικονομώ». Εξαιρετικά επιτυχημένα, με μεγάλη ανταπόκριση. Με εισηγήσεις που το κάνουν λειτουργικό και λιγότερο γραφειοκρατικό. Όπως και στη σημαντική δράση «Κωνσταντίνος Δοξιάδης», που ως το 2026 φιλοδοξούμε, κ. υπουργέ, κ. υφυπουργέ, να έχουμε ολοκληρώσει τον πολεοδομικό σχεδιασμό για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της χώρας.

Αυτό όταν τα προηγούμενα 40 χρόνια είχε καλυφθεί ένα πολύ μικρό ποσοστό. Όλες αυτές είναι πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες οι οποίες ενισχύονται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Εξάλλου, μιας και μιλάμε για τα 100 χρόνια, μην ξεχνάμε ότι το 1923 είναι και έτος αναφοράς για τον πολεοδομικό σχεδιασμό της χώρας. Οπότε αυτή η πρωτοβουλία σε αυτή την συγκυρία θα έλεγα ότι αποκτά μια ξεχωριστή σημασία.

Τρεις ακόμα επίκαιρες τομές με ιδιαίτερη βαρύτητα, τις οποίες θα ήθελα τελειώνοντας να αναδείξω.

Το μητρώο και οι ελεγκτές προσβασιμότητας δημοσίων κτιρίων. Έτσι ώστε σταδιακά να διασφαλιστεί η ανεμπόδιστη πρόσβαση των συμπολιτών μας με αναπηρία σε αυτά τα κτίρια.

Η μεγάλη σημασία στην οποία αποδίδουμε στον προσεισμικό έλεγχο, μία εκκρεμότητα η οποία έρχεται από το παρελθόν, ξεκινάει με τη συνεργασία του Τ.Ε.Ε. πρώτα απ’ όλα για τα σχολεία και τα νοσοκομεία και βέβαια η τρίτη επείγουσα, κατεπείγουσα όπως προέκυψε από τις εξελίξεις, ο έλεγχος της μελέτης για το περιβόητο στέγαστρο, για τα δύο στέγαστρα Καλατράβα.

Μία διαδικασία, που με τη βοήθεια του Τ.Ε.Ε., ελπίζω, ότι σύντομα θα μας επιτρέψει να ξαναλειτουργήσουμε με ασφάλεια πολλούς χώρους στο εμβληματικό ΟΑΚΑ.

Κυρίες και κύριοι, κλείνοντας δεν θα ήθελα να επεκταθώ σε πολλά καινοτόμα τα οποία προσφέρει το Τεχνικό Επιμελητήριο, αυτά αποτυπώνονται σε πολλές από τις δράσεις που είδαμε, μικρές και μεγάλες, που κάνουν την καθημερινότητά μας καλύτερη.

Θα ήθελα να κλείσω με την ιστορική, αλλά και δηλωτική παρατήρηση, ότι καθόλου τυχαία ο πρωταγωνιστής -όπως αναφέρθηκε- του εκσυγχρονισμού της Ελλάδος, Ελευθέριος Βενιζέλος, παρακολουθούσε στην τελευταία του κυβερνητική θητεία, ο ίδιος τις συνεδριάσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και βέβαια με την ευχή μου τα επόμενα 100 χρόνια να αποβούν ακόμη πιο δημιουργικά για το Επιμελητήριο, αλλά και για την ίδια τη χώρα.

Χρόνια πολλά, λοιπόν, κ. Πρόεδρε στο Επιμελητήριο και εύχομαι μια ακόμα πιο ώριμη νέα εκατονταετία.

Σας ευχαριστώ πολύ.

