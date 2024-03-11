Τη ρατσιστική επίθεση ενάντια σε άτομα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας καταδίκασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του προσυνέδριου της ΝΔ στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Κατά την ομιλία του ο πρωθυπουργός άσκησε δριμεία κριτική ενάντια στη μισαλλοδοξία, τον ρατσισμό και τη ρητορική μίσους, αναφορικά με την απαράδεκτη επίθεση από όχλο νεαρών σε δύο κουηρ άτομα το βράδυ του Σαββάτου.

“Δεν είναι αυτή η εικόνα της Θεσσαλονίκης μας, αυτά που είδαμε στην Αριστοτέλους” επεσήμανε ο κ. Μητσοτάκης. Και συμπλήρωσε: “Η πόλη αυτή υπήρξε πάντα σταυροδρόμι πολιτισμών. Η πολιτεία κινητοποιήθηκε αμέσως. Οφείλουμε να απαντάμε στο μίσος. Το ίδιο και η αστυνομία που προχώρησε σε συλλήψεις”.

“Αλίμονο αν δεν μπορεί στις μέρες μας κάποιος να είναι διαφορετικός. Όποιος αμφισβητεί αυτό το δικαίωμα προσβάλει την ίδια τη Θεσσαλονίκη. Να θυμίσω πως όσοι κατηγορηθούν για τα απαράδεκτα αυτά επεισόδια θα δικαστούν με βάση τον αυστηρότερο αντιρατσιστικό νόμο” πρόσθεσε.

