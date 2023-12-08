Την Περιφέρεια Θεσσαλίας επισκέπτεται σήμερα ο πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προήδρευσε το πρωί σε σύσκεψη με Δημάρχους και Κοινοτάρχες περιοχών που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Daniel» ενώ θα παραστεί και θα μιλήσει στα εγκαίνια του έργου ύδρευσης της ανατολικής πλευράς της Π.Ε. Καρδίτσας από τη Λίμνη Σμοκόβου και θα επισκεφθεί τη Μεταμόρφωση Καρδίτσας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εξετάστηκαν τα κυριότερα ζητήματα για την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην απομάκρυνση των υδάτων και φερτών υλικών αλλά και στον σχεδιασμό για την αποτελεσματική διαχείριση των υδάτων στη Θεσσαλία, με βάση τις τεχνικές και επιστημονικές εισηγήσεις. Όσοι πήραν τον λόγο τόνισαν την πολύ καλή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ κυβέρνησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη σημασία των συναινέσεων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η αποκατάσταση της Θεσσαλίας και η στήριξη των κατοίκων, της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στον κάμπο παραμένουν απαρέγκλιτα προτεραιότητα για την κυβέρνηση. «Η κυβέρνηση θα είναι εδώ όσο χρειάζεται», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στη σύσκεψη έλαβαν επίσης μέρος ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης, ο νυν Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός και ο νεοεκλεγείς Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας.

Ο κ. Αυγενάκης παρουσίασε τις δράσεις που έχει αναλάβει η κυβέρνηση, σε συνεργασία με τον ΕΛΓΑ, για τη στήριξη των καλλιεργητών και των κτηνοτρόφων, με τις προκαταβολές που έχουν πιστωθεί έως τώρα για ζωική και φυτική παραγωγή να ανέρχονται σε 124 εκατομμύρια ευρώ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.