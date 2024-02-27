«Το μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ξεκάθαρο: Θέλουμε ένα κοινωνικό κράτος με ενισχυμένη Τοπική Αυτοδιοίκηση» τόνισε ο Στέφανος Κασσελάκης σε συνάντηση που είχε με το προεδρείο της ΠΟΕ-ΟΤΑ, στα κεντρικά γραφεία του κόμματος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επισήμανε πρώτα απ' όλα ότι «αύριο έχουμε την απεργία της ΑΔΕΔΥ την οποία τη στηρίζουμε, και την επέτειο του εγκλήματος των Τεμπών». «Ποτέ δεν πρόκειται να ξεχάσουμε το μεγάλο αυτό έγκλημα και να αμελήσουμε τις ευθύνες που έχει ο πολιτικός κόσμος απέναντι στην απονομή της Δικαιοσύνης, που είναι αναγκαία για τις ψυχές που χάθηκαν και όλες τις ψυχές που τραυματίστηκαν».

Ανέφερε ότι «οι εργαζόμενοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν πολλά αιτήματα και απολύτως δίκαια». Ειδικότερα, τόνισε ότι «πρώτα απ' όλα έχουν ένα αυτονόητο αίτημα να συναντηθούν με την αρμόδια υπουργό, την κυρία Κεραμέως» όμως «η κυρία Κεραμέως πολύ απλά αρνείται να τους συναντήσει». Ο κ. Κασσελάκης παρότρυνε την υπουργό «να κάνει το αυτονόητο, καθώς πληρώνεται από τους Έλληνες φορολογούμενους, να συναντήσει τους εργαζόμενους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αν όχι να έρθει στη Βουλή να απαντήσει στους βουλευτές μας οι οποίοι θα προχωρήσουν με την κατάλληλη επίκαιρη ερώτηση».

Επισήμανε ακόμη ότι «το ΣΕΠΕ πρέπει επιτέλους να κάνει τη δουλειά του. Τα ατυχήματα που βιώνουν οι εργαζόμενοι στην αυτοδιοίκηση είναι πολλά, είναι απαράδεκτα και είναι στο χέρι της κυβέρνησης να ενισχύσει το ΣΕΠΕ ώστε να μπορούν να μειωθούν». Επιπλέον, τόνισε ότι «πρέπει να καταργηθεί η διάταξη Βορίδη και πρέπει να καταργηθούν οι αναπτυξιακοί οργανισμοί, οι οποίοι είναι το επίκεντρο της διαφθοράς, της διαπλοκής και της σπατάλης στη χώρα μας».

Ο κ. Κασσελάκης είπε ότι «υπάρχει μια πολύ μεγάλη υποστελέχωση στην τοπική αυτοδιοίκηση, κοντά στο 40%» και «πρέπει να προχωρήσουμε σε προκήρυξη μόνιμων θέσεων εργασίας, και επίσης πρέπει να υπάρχει μία ενιαία ρύθμιση για τα βαρέα και ανθυγιεινά έτσι ώστε να μην υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες μεταξύ ιδιωτικού τομέα και Δημοσίου». «Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τον 13ο μισθό και 14ο μισθό, που πρέπει να επανέλθει άμεσα» πρόσθεσε. Υπογράμμισε ότι το Δημόσιο πρέπει να υπηρετεί τον πολίτη αποδοτικά και ότι «είμαστε στο πλευρό των εργαζομένων έτσι ώστε τα αιτήματα τους να μπορούν να εισακουστούν».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΟΕ-ΟΤΑ Νίκος Τράκας μίλησε για «πολύ μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν στην αυτοδιοίκηση». «Ο πρόεδρος κατάλαβε τα συγκεκριμένα ζητήματα που έχουμε, τα εργατικά ατυχήματα, το πολύ λίγο προσωπικό που έχουμε, τις υποχρεωτικές εφέσεις που ζητήσαμε να καταργηθούν από τον κ. Βορίδη, τις αναπτυξιακές εταιρείες που έχει γίνει προσπάθεια από την κυβέρνηση να προχωρήσουν στην Αυτοδιοίκηση και είναι ό,τι πιο μαύρο υπάρχει» είπε. Ο κ. Τράκας ζήτησε τη στήριξη της ΚΟ και του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ: «Το αποδέχτηκε, ζητήσαμε να γίνει ερώτηση στη Βουλή για τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης, όπως εκφράσαμε και τη δυσαρέσκειά μας ότι η κυρία υπουργός από τον Ιούλιο, ενώ υπάρχουν εκατοντάδες ατυχήματα στην ΤΑ, ενώ υπάρχουν εκατοντάδες προβλήματα, δεν μας έχει κάνει την τιμή να της πούμε για τα προβλήματα μας». «Όπως επίσης συμφωνήσαμε ότι ο 13ος και ο 14ος μισθός για όλους τους εργαζόμενους είναι πολύ σημαντικό, μια και η φτώχεια και η εξαθλίωση των πολιτών όλο αυτό το διάστημα έχει φτάσει σε άσχημη κατάσταση τους πολίτες κι εμάς τους ίδιους» πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

