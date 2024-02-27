Στη συμμετοχή του πρωθυπουργού στη διάσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν για την Ουκρανία, αναφέρθηκε ο κ. Μαρινάκης, τονίζοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα αποστολής ευρωπαϊκών δυνάμεων του ΝΑΤΟ εντός της Ουκρανίας.

Στο συμβούλιο των υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ε.Ε., όλα τα κράτη συμφώνησαν για την ανάγκη αναθεώρησης τρέχουσας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και υπέβαλαν προτάσεις, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Ειδικότερα, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η αναθεώρηση της ΚΑΠ θα γίνει πριν από τις ευρωεκλογές.

Σχετικά με την τραγωδία στα Τέμπη και τον έναν χρόνο που συπληρώνεται αύριο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι «δεδομένη θεωρείται η στήριξή μας στους συγγενείς των θυμάτων στα Τέμπη»

Αναφορικά με την παρέμβαση του Άρειου Πάγου για τις καταγγελίες των συγγενών των θυμάτων στα Τέμπη, ο κ. Μαρινάκης απάντησε ότι «πρέπει να συμφωνήσουμε ότι θα πρέπει να αφήνουμε τη δικαιοσύνη να κάνει απρόσκοπτα τη δουλειά της και να μην παρεμβαίνουμε όταν δεν μας αρέσουν οι αποφάσεις της.

«Το γεγονός ότι κρίνει τη δεδομένη στιγμή ότι χρειάζεται να γίνει περαιτέρω έρευνα δεν έχει καμία σχέση με το ψήφισμα για την Ελλάδα στο ευρωκοινοβούλιο.» είπε ερωτηθείς σχετικά.

«Προσπαθούν να κάνουν πολιτική πάνω στον ανθρώπινο πόνο όσοι επικαλούνται ότι το ψήφισμα σχετίζεται με την απόφαση του Άρειου Πάγου».

Την Πέμπτη στις 11 θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό το υπουργικό συμβούλιο, ενημέρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ερωτηθείς για το αν θα μεταβεί σήμερα στα Τίρανα ο πρωθυπουργός, ο κ. Μαρινάκης απάντησε αρνητικά.



Σχετικά με τον νέο Ποινικό Κώδικα και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «θα ντρεπόμουν να μιλήσω για τον Ποινικό Κώδικα αν ήμουν στον ΣΥΡΙΖΑ. Παράδειγμα ο βιασμός ανηλίκων ψήφισαν να μειωθεί η ποινή και δεν ντρέπονται, ενώ το ίδιο ισχύει για την ανθρωποκτονία που επαναφέραμε τα ισόβια ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κατεβάσει την ποινή στα 15 χρόνια».

Ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη:

Στο Παρίσι μετέβη χθες ο Πρωθυπουργός για να συμμετάσχει στη διάσκεψη που διοργάνωσε ο Πρόεδρος της Γαλλίας Emmanuel Macron για τη στήριξη της Ουκρανίας.

Ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του ανέφερε: «Πιστεύω ότι επαναβεβαιώσαμε την ενότητά μας και την αποφασιστικότητά μας να στηρίξουμε την Ουκρανία έτσι ώστε να μπορέσει να αμυνθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο απέναντι στην ρωσική εισβολή. Νομίζω ότι καταλήξαμε σε ένα πλαίσιο το οποίο δεν αποκλίνει ιδιαίτερα από τις αποφάσεις που έχουμε πάρει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το πώς μπορεί αυτή η βοήθεια, με πρακτικό τρόπο, να έχει πιο ουσιαστικό και χρήσιμο αποτέλεσμα για την Ουκρανία».

Διαβεβαίωσε παράλληλα με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα αποστολής ευρωπαϊκών δυνάμεων του ΝΑΤΟ, εντός της Ουκρανίας.

Επισημαίνεται ότι με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Δημήτρη Καιρίδη, παρατείνεται η ισχύς του καθεστώτος προσωρινής προστασίας για τους εκτοπισθέντες από την Ουκρανία στην χώρα μας.

----

Συνεδρίασε χθες, υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, εγκρίθηκε η συμμετοχή της Ελλάδας στην επιχείρηση «Aspides» για την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας.

Το ΚΥΣΕΑ ενημερώθηκε από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, σχετικά με την πορεία του μεταναστευτικού, τη μεγάλη μείωση των μεταναστευτικών ροών και τη σταδιακή αποσυμφόρηση του Εθνικού Συστήματος Υποδοχής. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός οι διαμένοντες στις δομές φιλοξενίας των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου έχουν μειωθεί πάνω από 25% σε σχέση με τις αρχές Ιανουαρίου.

Η μείωση των ροών αφορά στο θαλάσσιο σύνορο κυρίως στο νοτιοανατολικό Αιγαίο όπου παρατηρείται πολύ μεγάλη βελτίωση καθώς στον Έβρο οι ροές έχουν ελαχιστοποιηθεί.

Το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου παρακολουθεί με προσοχή την ροή που έχει παρατηρηθεί από τη νοτιοανατολική ακτή της Λιβύης.

Μετά από πρόταση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κικίλια, αποφασίστηκε η τροποποίηση του Σχεδίου «Αιγίς», για την προμήθεια 300 νέων οχημάτων για τις δασικές υπηρεσίες.

Το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ, συνολικού ύψους 2,1 δις, προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς. Ήδη έχουν δημοπρατηθεί έργα 800 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων οι προκηρύξεις ύψους 700 εκατομμυρίων βγήκαν στον αέρα το τελευταίο 6μηνο του 2023. Πρόκειται για προμήθειες αεροσκαφών, ελικοπτέρων, πλωτών μέσων διάσωσης και μεταφοράς, πυροσβεστικών οχημάτων, drones κ.α.

Όπως έχει τονίσει ο Υπουργός στόχος είναι μέχρι το τέλος του Μαρτίου να έχει προκηρυχθεί σε διαγωνισμούς όλο το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ.

-----

Άνοιξε χθες η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα δήλωσης απασχόλησης των συνταξιούχων. Οι συνταξιούχοι οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν από δω και πέρα θα λαμβάνουν το 100% της σύνταξής τους από το 70% που λάμβαναν έως τώρα.

Πρόκειται για μια ουσιώδη βελτίωση στο εισόδημα των εργαζόμενων συνταξιούχων. Πλέον οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι συμπολίτες μας, θα μπορούν να εισπράττουν τη σύνταξή τους στο ακέραιο, ενώ θα υπάρχει μια παρακράτηση 10% επί του μισθού τους. Μάλιστα αυτή η παρακράτηση θα επιφέρει σταδιακώς και αύξηση της σύνταξής τους. Αυτό συνεπάγεται επιπλέον έσοδα για τον καθένα εργαζόμενο συνταξιούχο που μπορούν να φθάσουν έως 3.500 ευρώ ετησίως.

Σημειώνεται ότι από την παρακράτηση του 10% επί των αποδοχών υπέρ ΕΦΚΑ εξαιρούνται συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού όπως: τα άτομα με ψυχική αναπηρία, όσοι λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα, οι πολύτεκνοι και οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας.

----

Στο χθεσινό Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλα τα κράτη συμφώνησαν για την ανάγκη αναθεώρησης της τρέχουσας ΚΑΠ και υπέβαλαν τις προτάσεις τους.

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου δεσμεύτηκε η αναθεώρηση να γίνει με την παρούσα σύνθεση του Ευρωκοινοβουλίου, δηλαδή πριν τις Ευρωεκλογές.

Η Ελλάδα, προσήλθε στη διαπραγμάτευση με μια συνολική πρόταση για δομικές αλλαγές στην ΚΑΠ, η οποία συνοψίζεται σε 19 συγκεκριμένες προτάσεις που στοχεύουν:

- Στην απλοποίηση, διευκόλυνση και επιτάχυνση των διαδικασιών των ελέγχων,

- στην επιτάχυνση διαπραγμάτευσης του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ,

- στην απλοποίηση των διαδικασιών για τις επιμέρους τροποποιήσεις του,

- στην απλοποίηση εφαρμογής των λεγόμενων οικολογικών σχημάτων,

- στην ευελιξία στην ανακατανομή αχρησιμοποίητων κονδυλίων και

- στην απλούστευση των διαδικασιών για αντιμετώπιση των επιπτώσεων σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων και πυρκαγιών, με τη δημιουργία μόνιμου μηχανισμού και αξιοποίηση του 2% της ΚΑΠ κάθε χώρας.

Η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεσμεύτηκε πως θα συνεχίσει με την ίδια αποφασιστικότητα για την υιοθέτηση περισσοτέρων τεχνικών βελτιώσεων αλλά και δομικών αλλαγών στη νέα ΚΑΠ.

Με πρωτοβουλία της Ελλάδας συνεδρίασαν και οι υπουργοί Γεωργίας και Αλιείας των χωρών της Μεσογείου που αποτελούν την ομάδα της EU MED-9.

-----

Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία για την επιτάχυνση της δικαιοσύνης και την αποδέσμευση δικαστικών υπαλλήλων και αστυνομικού προσωπικού προχωρά με την έναρξη των ψηφιακών επιδόσεων ποινικών εγγράφων. Συγκεκριμένα, ψηφιακά θα γίνονται οι επιδόσεις

των ποινικών διαταγών,

των αποφάσεων Λιπομαρτύρων και

των κλήσεων Μαρτύρων.

Πρόκειται για μια σημαντική υπηρεσία, με την οποία μειώνεται η γραφειοκρατία και αναβαθμίζεται το επίπεδο προστασίας των δεδομένων των πολιτών, καθώς οι επιδόσεις θα γίνονται άμεσα με ηλεκτρονικό τρόπο.

Επιπλέον, με τη μεταρρύθμιση αυτή αποδεσμεύεται σημαντικός αριθμός δικαστικών υπαλλήλων και αστυνομικού προσωπικού, ο οποίος έχει επιφορτιστεί με το έργο αυτό. Με την ψηφιοποίηση των επιδόσεων των τριών αυτών ποινικών εγγράφων, τα οποία ετησίως αγγίζουν περίπου τις 170.000, αναμένεται να απελευθερωθεί περίπου το 1/3 του αστυνομικού προσωπικού, που απασχολείται αυτή τη στιγμή στις επιδόσεις. Υπολογίζεται ότι απαιτούνται κατά μέσο όρο 670 αστυνομικοί την ημέρα. Ενδεικτικά το 2023 επιδόθηκαν σχεδόν 1.200.000 έγγραφα ποινικής, αστικής, διοικητικής, στρατολογικής φύσεως.

Σε πρώτη φάση, οι ψηφιακές επιδόσεις θα ξεκινήσουν από την Εισαγγελία Αθηνών.

Για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια θα πραγματοποιηθούν νέες προσλήψεις για την στελέχωση της Δημοτικής Αστυνομίας.

Η προκήρυξη αφορά στην πλήρωση 1.213 θέσεων μόνιμου προσωπικού, αριθμός που προέκυψε έπειτα από την υποβολή αντίστοιχων αιτημάτων στην οποία προχώρησαν οι Δήμοι, κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Όπως τόνισε και η αρμόδια Υπουργός Νίκη Κεραμέως: «Βασική μας μέριμνα είναι να βελτιώνουμε διαρκώς τις υπηρεσίες που λαμβάνουν οι Πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό, κάνουμε πράξη τη στελέχωση της Δημοτικής Αστυνομίας, για πρώτη φορά έπειτα από 14 ολόκληρα χρόνια, μέσα από μία καθαρά αξιοκρατική και πλήρως αμερόληπτη διαδικασία υπό τον Α.Σ.Ε.Π., προκειμένου να συνδράμουμε τους Δήμους στο απαιτητικό έργο που αφορά στη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών τους».

----

Άνοιξε χθες η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα παιδιού, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 11 Μαρτίου. Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση για το φετινό έτος 2024 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2022.

Μετά την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος τρέχοντος έτους, θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του δικαιούμενου ποσού τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2023.

----

20 νέοι Δήμοι εντάχθηκαν στο πρόγραμμα σχολικών γευμάτων, από τους οποίους οι μισοί είναι Δήμοι της Θεσσαλίας που επλήγησαν από το ακραίο καιρικό φαινόμενο «Daniel». Παράλληλα ενισχύεται ο αριθμός των γευμάτων στους Δήμους που αποδεδειγμένα έχουν αυξημένες ανάγκες.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 350 εκ. ευρώ. για να εξασφαλιστεί καθημερινά η παροχή των σχολικών γευμάτων σε περισσότερους από 231 χιλιάδες μαθητές από 217 χιλιάδες που στηρίζει σήμερα το πρόγραμμα.

Στο πρόγραμμα, μετά από αυστηρή ιεράρχηση αναγκών στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων προστέθηκαν στην περιοχή της Θεσσαλίας οι δήμοι Αλμυρού, Ζαγοράς-Μουρεσίου, Νοτίου Πηλίου, Αγιάς, Κιλελέρ, Τεμπών, Φαρκαδόνας, Παλαμά, Μουζακίου και Πύλης.

Παράλληλα, αυξάνεται ο αριθμός των γευμάτων που παρέχονται σε σχολεία των δήμων Βόλου, Λάρισας, Τρικκαίων, Καρδίτσας, Ελασσόνας, Φαρσάλων, Τυρνάβου και Σοφάδων.

Συναντάται σήμερα ο Πρωθυπουργός με τον Αρμένιο ομόλογό του Νικόλ Πασινιάν.

Την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου, στις 11:00, θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο. Για τα θέματα της συνεδρίασης θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

