Στον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στην ιστορική, όπως την χαρακτηρίζει, μεταρρύθμιση της θεσμοθέτησης της επιστολικής ψήφου. Επίσης μιλά για την «Ενιαία Ψηφιακή Λίστα Χειρουργείων» που θα εφαρμοστεί από την 1η Φεβρουαρίου, με στόχο τη μείωση του χρόνου αναμονής των ασθενών και την λειτουργία πλατφόρμας για τον έλεγχο των ελλείψεων στα φάρμακα. Για την ακρίβεια ο πρωθυπουργός τονίζει ότι η κυβέρνηση δεν θα διστάσει να πάρει και άλλα μέτρα αν χρειαστεί ώστε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. «Ένα πρόβλημα που είναι κατά ένα μέρος εισαγόμενο αλλά οφείλεται και σε διαχρονικές παθογένειες της ελληνικής αγοράς. Χαίρομαι μάλιστα που οι ρυθμίσεις αυτές πήραν θετική ψήφο από κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί τη μάχη αυτή τη δίνουμε όλοι μαζί» σημείωσε.

Επίσης αναφέρεται στην επαγγελματική εκπαίδευση και στο ζήτημα της ασφάλειας των πολιτών. Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός εκφράζει την ελπίδα του να δει την ταινία του Γιώργου Λάνθιμου σημειώνοντας «ελπίζω να βρω χρόνο να δω τη νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου Poor Things, που σήκωσε τόσο μεγάλη συζήτηση στα social media. Πάντως τόσο ο ίδιος όσο και όλοι οι συντελεστές της ταινίας αξίζουν συγχαρητήρια».

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση του πρωθυπουργού

«Καλημέρα σε όλες και όλους!

Μαζί σας και πάλι με την κυριακάτικη ανασκόπηση, με τις μεγάλες και εμβληματικές αλλά και τις μικρότερες αλλά πολύ σημαντικές δράσεις της εβδομάδας που πέρασε.

Ξεκινώ με το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο. Πρόκειται για μια ιστορική μεταρρύθμιση για τη χώρα μας, και χαίρομαι πρωτίστως επειδή υλοποιούμε τη δέσμευσή μας προς τους απόδημους Έλληνες. Τους διευκολύνουμε στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο τον ακατάλυτο δεσμό τους με την πατρίδα. Χαίρομαι όμως και γιατί η πρωτοβουλία μας εξασφάλισε ευρεία πλειοψηφία στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Αύριο Δευτέρα εισάγεται στην Ολομέλεια και θα έχω την ευκαιρία να επισημάνω πόσο σημαντικό είναι τέτοιες μείζονες αλλαγές, αλλαγές που προάγουν τη συμμετοχή των εκτός αλλά και εντός Ελλάδας πολιτών στις εκλογές, να στηρίζονται από όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Γιατί τελικά έτσι ενδυναμώνεται η Δημοκρατία και μαζί της η εμπιστοσύνη της κοινωνίας στην πολιτική.

Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τις πολιτικές ηγεσίες σε έναν όλο και πιο κατακερματισμένο κόσμο ήταν και το θέμα στη φετινή σύνοδο κορυφής του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός. Μπροστά στους παλιούς και τους νέους κινδύνους, όπως είναι η αύξηση των συγκρούσεων, η οικονομική αβεβαιότητα και η ψευδής πληροφόρηση, οι κοινωνίες χρειάζονται περισσότερη ασφάλεια και συνεργασία, ανάπτυξη και δουλειές, αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης ως θετικής κινητήριας δύναμης για την οικονομία και μακροπρόθεσμη στρατηγική για το κλίμα, τη φύση και την ενέργεια.

Όλα αυτά αποτελούν προτάγματα για την κυβέρνηση μας. Υλοποιούμε και έχουμε δρομολογήσει πολιτικές σε όλα αυτά τα πεδία, και θα σας αναφέρω ορισμένες από τη «σοδειά» της εβδομάδας στη συνέχεια γιατί θέλω πρώτα να επισημάνω την καινοτόμα για το ελληνικό σύστημα υγείας «Ενιαία Ψηφιακή Λίστα Χειρουργείων» που είμαστε πλέον έτοιμοι να εφαρμόσουμε από την 1η Φεβρουαρίου, σε λίγες ημέρες δηλαδή, με στόχο τη μείωση του χρόνου αναμονής των ασθενών.

Τι θα είναι λοιπόν αυτή η λίστα; Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που λειτουργεί στην ΗΔΙΚΑ θα απεικονίζεται η σειρά προτεραιότητας των προς εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων στα Νοσοκομεία όλης της χώρας. Η λίστα ενημερώνεται με τα απαραίτητα στοιχεία της κλινικής εκτίμησης του εκάστοτε πολίτη που κρίνεται από τον θεράποντα ιατρό - χειρουργό ότι χρήζει επέμβασης και διαλειτουργεί με κάθε αναγκαίο πληροφοριακό σύστημα δεδομένων, όπως τα Εθνικά Μητρώα Ασθενών και τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας. Για την τελική επιβεβαίωση της παραμονής ή της διαγραφής των ασθενών στη λίστα πραγματοποιείται τηλεφωνική επικοινωνία.

Από αύριο επίσης μπαίνει σε λειτουργία η πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας για τον έλεγχο των ελλείψεων φαρμάκων σε ολόκληρη τη χώρα. Δηλαδή θα αποτυπώνονται σε πραγματικό χρόνο οι πωλήσεις και τα αποθέματα των φαρμακαποθηκών, καθώς και οι πωλήσεις των φαρμακευτικών εταιρειών σε ημερήσια βάση.

Ο ΕΟΦ θα συνεχίσει να αξιολογεί το επίπεδο σοβαρότητας της έλλειψης, ανάλογα με τον όγκο των αποθεμάτων σε συνδυασμό με τον κίνδυνο ύπαρξης θεραπευτικού κενού. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κίνδυνος για τους ασθενείς -εάν δηλαδή μπορούν να καλυφθούν από άλλα φάρμακα, τότε η έλλειψη δεν θεωρείται σοβαρή. Όμως στην περίπτωση που δεν μπορούν, τότε η έλλειψη θα θεωρείται σοβαρή και θα λαμβάνονται μέτρα.

Τρίτη είδηση που αφορά τον χώρο της δημόσιας υγείας είναι οι προκηρύξεις για τους διοικητές των Νοσοκομείων, συγκεκριμένα για την κάλυψη 152 θέσεων Διοικητών και αναπληρωτών Διοικητών σε 95 νοσοκομεία, στο σύνολο των επτά υγειονομικών περιφερειών της χώρας. Ξεκινάμε αυτήν την μεταρρύθμιση από τον ευαίσθητο χώρο της υγείας και σταδιακά θα την επεκτείνουμε σε όλους τους φορείς του Δημοσίου, εφαρμόζοντας οριζοντίως τα αξιοκρατικά κριτήρια που θεσπίσαμε.

Θα περάσω τώρα στο θέμα της ακρίβειας που ξέρω ότι εξακολουθεί να δημιουργεί πολλές δυσκολίες στα ελληνικά νοικοκυριά. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία με τα νέα πρόσθετα μέτρα που παίρνουμε για την αντιμετώπιση των αδικαιολόγητων ανατιμήσεων με βαριά πρόστιμα μέχρι 2 εκατομμύρια ευρώ και δημοσιοποίηση των εταιρειών που υιοθετούν αθέμιτες πρακτικές. Με την εφαρμογή των μέτρων ελπίζουμε να δούμε μια μείωση 10-20% στο βρεφικό γάλα. Δεν θα διστάσουμε να πάρουμε και άλλα μέτρα αν χρειαστεί για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ακρίβειας, ένα πρόβλημα που είναι κατά ένα μέρος εισαγόμενο αλλά οφείλεται και σε διαχρονικές παθογένειες της ελληνικής αγοράς. Χαίρομαι μάλιστα που οι ρυθμίσεις αυτές πήραν θετική ψήφο από κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί τη μάχη αυτή τη δίνουμε όλοι μαζί.

Συνεχίζω με το θέμα της ασφάλειας, το οποίο είναι συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας και της ελευθερίας, κρίσιμο για την καθημερινότητα των πολιτών και την κοινωνική συνοχή. Θέλω να συγχαρώ την ελληνική αστυνομία για την επιτυχία της να συλλάβει δύο μέλη της διαβόητης οργάνωσης Greek Mafia, και να ταυτοποιήσει άλλα πέντε που εμπλέκονται σε πολύκροτες υποθέσεις ανθρωποκτονιών, σε εκρήξεις και εμπρησμούς τα τελευταία χρόνια στην Αττική. Προχωράμε σε ανασύνταξη της Ελληνικής Αστυνομίας γιατί θέλουμε και πρέπει να καταφέρουμε να την καταστήσουμε πιο ευρωπαϊκή, πιο δημοκρατική, πιο αποτελεσματική και διαφανή με αποστολή την τόνωση του αισθήματος ασφάλειας σε κάθε γειτονιά, σε κάθε πόλη και χωριό, σε κάθε κοινότητα της χώρας. Και θα το καταφέρουμε.

Με την ευκαιρία, θα ήθελα να θυμίσω ότι σήμερα είναι «Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων της Εγκληματικής Δράσης της Τρομοκρατίας στην Ελλάδα». Καθιερώθηκε το 2006, με πρόταση της αείμνηστης Μαριέττας Γιαννάκου ως ελάχιστος φόρος τιμής σε όλους όσοι έπεσαν θύματα από πολέμιους της δημοκρατίας. Η μνήμη μας για τα πρόσωπα αυτά πρέπει να μείνει εναργής και να αποτελεί σημείο αναφοράς για όλους και όλες που πιστεύουν και υπερασπίζονται τη Δημοκρατία.

Περνάω τώρα στα της Παιδείας. Από το 2020 ξεκινήσαμε να «χτίζουμε» σε νέες βάσεις τη δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση, με στόχο να καταστεί σύγχρονη και αποτελεσματική και να εγγυάται πτυχία με αξία. Περνάμε τώρα στη νέα εποχή ώστε η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση να γίνει πρώτη επιλογή για περισσότερους σπουδαστές στη χώρα μας και αυτό υπηρετεί η νέα νομοθετική μας πρωτοβουλία. Κάναμε ήδη πολλά βήματα και συνεχίζουμε τώρα με την ίδρυση τουλάχιστον 60 ΚΕΕΚ, τα λεγόμενα κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με οργανωμένα campuses σε όλη τη χώρα.

Με τον ίδιο νόμο μετονομάζουμε τα ΙΕΚ σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης τα οποία επίσης προικίζουμε με 130 νέους οδηγούς κατάρτισης που συμπεριλαμβάνουν πολλά νέα επαγγέλματα υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας, όπως για παράδειγμα το επάγγελμα της ναυπηγοεπισκευής που βρίσκεται πλέον σε αυξημένη ζήτηση λόγω της αναγέννησης που έχει συντελεστεί στην ναυπηγοεπισκευαστική μας ζώνη τα τελευταία 2 χρόνια. Στα Εργαστηριακά Κέντρα αλλάζουμε το θεσμικό πλαίσιο που είχε να τροποποιηθεί από το 1985 αλλά κυρίως τα αναβαθμίζουμε με σύγχρονο εξοπλισμό άνω των 114 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, ο οποίος ήδη παραδίδεται.

Γιατί κάνουμε αυτές τις αλλαγές; Ώστε οι δομές μας να αποκτήσουν έναν νέο διευρυμένο ρόλο στη διασύνδεση των καταρτιζόμενων και των αποφοίτων τους με την αγορά εργασίας και τις τοπικές οικονομίες που έχουν τεράστιο έλλειμμα σε συγκεκριμένες ειδικότητες.

Δεν ξεχνάμε τον πληγωμένο Έβρο. Έχουμε σχεδιάσει το Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη της περιοχής, όπως κάναμε και με την Εύβοια, με άξονες την οικονομία, την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, την ενίσχυση των πληγέντων και την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Στο τέλος Μαρτίου θα ολοκληρωθεί το masterplan, ακολουθεί η επεξεργασία του από τη Διαχειριστική Αρχή, η διαβούλευση από την περιφέρεια, ώστε στο τέλος Σεπτεμβρίου να αρχίσει η διαγωνιστική διαδικασία για τα έργα που θα τρέξουν. Στην ιστοσελίδα https://evrosmeta.gr γίνεται η διαβούλευση με όλους τους τοπικούς παραγωγικούς, ακαδημαϊκούς και κοινωνικούς φορείς. Εντός του 2024 ευελπιστούμε ότι με την έγκριση από τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε και ευρωπαϊκούς πόρους πέρα από τους εθνικούς. Ήδη πάντως έχουν προχωρήσει τα πρώτα αντιδιαβρωτικά έργα τα οποία, σύμφωνα και με τον Γενικό Διευθυντή Δασών, απέτρεψαν προβλήματα από τις πρόσφατες βροχές στην περιοχή.

Να έρθω τώρα στο πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙ» για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας. Δίνουμε τη δυνατότητα για νέες αιτήσεις επιδότησης 30% της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων από φυσικά πρόσωπα και εταιρίες. Υπό προϋποθέσεις, η επιδότηση αυξάνεται μεταξύ άλλων για ΑμεΑ ,πολύτεκνες οικογένειες και νέους κάτω των 29 ετών. Υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι ύψους 6,4 εκ. ευρώ που επαρκούν για 3000 ενδιαφερόμενους. Εκτός όλων των άλλων, οι οδηγοί ηλεκτρικών οχημάτων έχουν και φορολογικές ελαφρύνσεις.

Το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά» εντάσσεται στην Ενεργειακή Στρατηγική μας που, όπως επανέλαβα και στο Νταβός, έχει στόχο η Ελλάδα, από καθαρός εισαγωγέας ενέργειας, να γίνει μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα εξαγωγέας πράσινης ενέργειας. Θυμίζω ότι από τα 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το 25% κατευθύνεται προς την πράσινη μετάβαση.

Θα κλείσω τη σημερινή ανασκόπηση με τη μελέτη «Generative AI Greece 2030: Τα ενδεχόμενα μέλλοντα της Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ελλάδα» που εκπόνησε ο «Δημόκριτος» με την υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού. Θεωρώ μια από τις εθνικές προτεραιότητες τη χρήση της Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ελλάδα, καθώς μπορεί να προκαλέσει επανάσταση στον τρόπο λειτουργίας του Δημοσίου και των επιχειρήσεων. Στοίχημα επίσης είναι πώς θα χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη για να κάνουμε τη συμμετοχική δημοκρατία μας πιο αποτελεσματική, εκπαιδεύοντας την κοινή γνώμη σχετικά με τον κίνδυνο των λεγόμενων «deepfakes», μια πραγματική απειλή για τις κοινωνίες μας. Και δυστυχώς, η τεχνολογία μπορεί να είναι ένα βήμα μπροστά από εμάς.

Θα σας αφήσω εδώ. Να σας πω ότι ελπίζω να βρω χρόνο να δω τη νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου Poor Things που σήκωσε τόσο μεγάλη συζήτηση στα social media. Πάντως τόσο ο ίδιος όσο και όλοι οι συντελεστές της ταινίας αξίζουν συγχαρητήρια.

Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο και το ενδιαφέρον σας και σήμερα, σας εύχομαι να έχετε μία όμορφη Κυριακή, και θα τα πούμε ξανά την επόμενη!»

Πηγή: skai.gr

