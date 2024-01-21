Συνεχίζονται και σήμερα Κυριακή οι εργασίες της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ στις Σπέτσες προκειμένου να πραγματοποιηθούν όλες οι παρουσιάσεις, παρά το γεγονός πως ορισμένοι βουλευτές αποχώρησαν από το νησί το βράδυ του Σαββάτου. Οι πρώτοι που αναχώρησαν από το νησί ήταν οι δύο γραμματείς του κόμματος, Ράνια Σβίγγου και ο αναπληρωτής, Γιώργος Βασιλειάδης και ακολούθησε ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας, Γιώργος Τσίπρας, ο Πάυλος Πολάκης και ο Συμεών Κεδίκογλου.

Η συζήτηση αναμένεται να τελειώσει σήμερα, γύρω στις 2 το μεσημέρι σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε στην εκπομπή του Γιώργου Αυτιά «Καλημέρα» η απεσταλμένη του ΣΚΑΪ στις Σπέτσες, Δέσποινα Βλεπάκη και αναμένεται να διεξαχθεί χωρίς πολλά διαλείμματα.

Οι βουλευτές επικεντρώθηκαν χθες, Σάββατο κυρίως σε θέματα οικονομίας, μεταναστευτικής πολιτικής, εξωτερικής πολιτικής και ενέργειας με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανο Κασσελάκη να αναφέρεται στο «εθνικό όνειρο» όπου και όπως είπε πρέπει να δημιουργηθούν άξονες γι΄αυτό.

Παράλληλα, αναμένονται από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης προτάσεις νόμου.

Πηγή: skai.gr

