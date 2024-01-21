«Κάποιοι που υποκινούν αυτές τις κινητοποιήσεις στην Ελλάδα επικαλούνται τα όσα συμβαίνουν στη Γερμανία και παροτρύνουν τον αγροτικό κόσμο της χώρας μας να ακολουθήσει το παράδειγμα της Γερμανίας», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφικών Λευτέρης Αυγενάκης.

Ο κ. Αυγενάκης υποστήριξε ότι «στη Γερμανία διεκδικούν τη μη κατάργηση της επιστροφής του ειδικού φόρου του πετρελαίου στους κατ΄επάγγελμα αγρότες. Εμείς και πέρυσι και φέτος έχουμε κατανείμει 160 εκ. ευρώ σε 295.000 κατ΄επάγγελμα αγρότες. Διεκδικούν τη μείωση ΦΠΑ σε βασικά αγροτικά προϊόντα. Στην Ελλάδα, αυτό ήδη ισχύει όταν πριν από 2,5 μήνες περάσαμε τη διάταξη και από το 24% πήγε στο 13%. Στη Γερμανία διεκδικούν τη μείωση της φορολογίας των κερδών που προέρχονται από τα συνεργατικά σχήματα. Αυτό ισχύει στην Ελλάδα. Ήταν μία πρωτοβουλία της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη όπου έχουμε 50% μείωση του φόρου από τα κέρδη για τους αγρότες που συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα».

«Στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχουμε κάνει μία προσπάθεια επικοινωνίας ειλικρινέστατου διαλόγου με τους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα. Ο διάλογος αυτός θα συνεχιστεί. Δεν έχουμε κάτι να κρύψουμε. Οι άνθρωποι του πρωτογενή τομέα, αγρότες, αλιείς, μελισσοκόμοι και κτηνοτρόφοι έχουν ένα σπίτι. Και αυτό είναι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Είμαστε όλοι στο πλευρό τους και υπηρετούμε μόνο εκείνους».

«Οι υποκινητές των κινητοποιήσεων στην πλειονότητά τους έχουν κομματική απόχρωση και τους γνωρίζουμε», τόνισε ο κ. Αυγενάκης.

Πηγή: skai.gr

