Ακρίτα από τις Σπέτσες: Έχουμε δουλέψει πολύ σκληρά και θα πάνε όλα πολύ καλά

Συνεχίζεται και σήμερα στις Σπέτσες οι εργασίες της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ .

«Ήταν εξαιρετικό, ήταν πάρα πολύ δημιουργικό. Έχουμε δουλέψει πολύ σκληρά. Συνεχίζουμε σήμερα και θα πάνε όλα πολύ καλά. Ευχαριστούμε για την υπομονή σας και το κουράγιο σας. Καταλαβαίνω και εγώ ως δημοσιογράφος πόσο δύσκολο είναι αυτό που κάνετε», δήλωσε στους δημοσιογράφους η βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα προσερχόμενη στην οικία του κ. Κασσελάκη για τη σημερινή συνεδρίαση του κόμματος.

«Ήταν ένα δημιουργικό τριήμερο. Παράξαμε πολιτική και τα αποτελέσματα θα φανούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα που θα καταθέσουμε προτάσεις σε κάθε τομέα. Ελπίζουμε αυτό να το αγκαλιάσει ο κόσμος και να ανεβάσουμε έτσι και τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ. Αυτός είναι ο στόχος μας », δήλωσε από την πλευρά του ο βουλευτής Πέτρος Παππάς.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, οι βουλευτές επικεντρώθηκαν κυρίως σε θέματα οικονομίας, μεταναστευτικής πολιτικής, εξωτερικής πολιτικής και ενέργειας με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανο Κασσελάκη να αναφέρεται στο «εθνικό όνειρο» όπου και όπως είπε πρέπει να δημιουργηθούν άξονες γι΄αυτό.

Παράλληλα, αναμένονται από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης προτάσεις νόμου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.