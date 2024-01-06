Παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, τελέστηκε σήμερα ο αγιασμός των υδάτων στο παλιό λιμάνι των Χανίων.

Αναλυτικά στη δήλωσή του για τον εορτασμό των Θεοφανείων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε:

«Αυτήν τη λαμπρή και ηλιόλουστη μέρα το φως των Θεοφανείων στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα ελπίδας και προόδου. Και καθώς βρισκόμαστε στην αρχή του 2024, έχουμε το δικαίωμα να ατενίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία, με περισσότερη αυτοπεποίθηση. Οι δυσκολίες προφανώς δεν λείπουν: από τις μεγάλες γεωπολιτικές κρίσεις στη γειτονιά μας μέχρι την εισαγόμενη ακρίβεια. Θα βρισκόμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπισή τους. Ταυτόχρονα θα εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε για μια καλύτερη καθημερινότητα για όλες τις Ελληνίδες και για όλους τους Έλληνες. Με μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται γρήγορα δημιουργώντας καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, μια ποιοτική δημόσια παιδεία, μια καλή υγεία για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, με περισσότερη ασφάλεια σε όλες τις γειτονιές της πατρίδας μας.

Ταυτόχρονα θα βρισκόμαστε πάντα σε επιφυλακή και για τα εποχιακά προβλήματα, τις εποχιακές κρίσεις, όπως η έξαρση της γρίπης και του κορονοϊού. Γι' αυτό εμβολιαζόμαστε και προστατευόμαστε. Κυρίως προστατεύουμε τους πιο αδύναμους και ευάλωτους συμπολίτες μας. Θέλω και πάλι σήμερα εδώ από τα ηλιόλουστα Χανιά, να ευχηθώ σε κάθε Ελληνίδα και σε κάθε Έλληνα απανταχού της γης, καλή φώτιση, καλή χρονιά, με υγεία, χαρά σε εσάς και στους αγαπημένους σας. Σας ευχαριστώ πολύ».

Ο αγιασμός των υδάτων

Εκατοντάδες πιστοί κατέκλυσαν το παλιό λιμάνι Χανίων για τον αγιασμό των υδάτων παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο καλός καιρός βοήθησε τους τολμηρούς που αποφάσισαν να τηρήσουν το έθιμο των Θεοφανίων και να βουτήξουν στα κρύα νερά του λιμανιού για να πιάσουν τον σταυρό.

Η κατάδυση του σταυρού έγινε από τον Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου Δαμασκηνό.

Σκάφη και καΐκια βρίσκονταν από νωρίς στο παλιό λιμάνι μπροστά από την εξέδρα όπου ο Μητροπολίτης θα έριχνε τον σταυρό, ενώ κάποιοι από τους κολυμβητές λίγη ώρα πριν από τη βουτιά για να πιάσουν τον σταυρό απαθανατίστηκαν στον φακό του Flashnews.gr.

Νωρίτερα είχε τελεστεί αγιασμός και θεία λειτουργία στη Μητρόπολη Χανίων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Χανίων Παναγιώτη Σημανδηράκη, τους βουλευτές του νομού της ΝΔ Σέβη Βολουδάκη και Αλέξανδρο Μαρκογιαννάκη και τον αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκο Καλογερή.



Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα ο πρωθυπουργός θα έχει κατ΄ιδίαν συνάντηση στο σπίτι της οικογένειας Μητσοτάκη στα Χανιά με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, με τον οποίο αναμένεται να συζητήσουν για τις κρίσεις σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία αλλά και για την προμήθεια F-35 από την Ελλάδα.

