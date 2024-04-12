Την Κυριακή 14 Απριλίου 2024 θα πραγματοποιηθούν οι προκριματικές εκλογές ανάδειξης των υποψηφίων για το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία για τις Ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης με ένα νέο βίντεο που ανήρτησε στα social media υπενθυμίζει στους πολίτες ότι εκείνοι θα εκλέξουν τους υποψήφιους ευρωβουλευτές που θα μπουν στο ψηφοδέλτιο του κόμματος.

«Γιατί η δύναμη του νέου ΣΥΡΙΖΑ είστε εσείς, όπως σας είχα υποσχεθεί από την πρώτη στιγμή» αναφέρει ο Στέφανος Κασσελάκης και συμπληρώνει πως δε χρειάζεται να είναι κάποιος μέλος για να ψηφίσει, αλλά ψηφίζουν και οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ.

Η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη

Ξεκινήσαμε κάτι πρωτόγνωρο για την Ελλάδα:

Για πρώτη φορά τους υποψήφιους Ευρωβουλευτές μας δεν τους επιλέγει ο Πρόεδρος ή «οι άνθρωποι του Προέδρου», που εξάλλου τέτοιοι δεν υπάρχουν.

Αλλά τους επιλέγετε εσείς.

Γιατί η δύναμη του νέου ΣΥΡΙΖΑ είστε εσείς, όπως σας είχα υποσχεθεί από την πρώτη στιγμή.

Συμπολίτες μας και από την επικράτεια, αλλά και από την ομογένεια, δήλωσαν συμμετοχή για να είναι υποψήφιοι ευρωβουλευτές. Τώρα βρίσκονται στην κρίση σας.

Την Κυριακή 14 Απριλίου καταρτίζετε εσείς με τη ψήφο σας το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Χωρίς συμψηφισμούς, χωρίς κολλητιλίκια, χωρίς πολιτικές ισορροπίες.

ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΣΕΙΣ.

Όσοι εγγραφήκατε για να ψηφίσετε διαδικτυακά, μπορείτε να ψηφίσετε στο isyriza.gr.

Όσοι επιθυμείτε να ψηφίσετε αυτοπροσώπως αυτή την Κυριακή, μπορείτε να βρείτε εδώ το εκλογικό τμήμα στο οποίο μπορείτε να πάτε: https://euroekloges.syriza2024.gr

Την Κυριακή 14 Απριλίου, ψηφίζετε!

Δε χρειάζεται να είστε μέλη.

Ψηφίζουν και οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ.

Διότι, τα μέλη και οι φίλοι είστε η δύναμή μας.

Δείτε σε πόσο λίγο χρονικό διάστημα μετατρέψαμε τον ΣΥΡΙΖΑ σε ένα κόμμα ψηφιακό που δίνει τη δύναμη στη βάση.

Φανταστείτε τι αλλαγές θα φέρουμε και στη χώρα, στη Δημοκρατίας μας.

Για μια κοινωνική, πράσινη και δίκαιη Ελλάδα!

* Στο site https://euroekloges.syriza2024.gr είναι αναρτημένοι όλοι οι υποψήφιοι ανά Περιφέρεια με τα βιογραφικά τους.

