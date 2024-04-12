Τα απογευματινά χειρουργεία βρέθηκαν στην αιχμή της αντιπαράθεσης, νωρίτερα σήμερα στη Βουλή, μετά την εκτίμηση-βεβαιότητα που διατύπωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης ότι δεν θα «περπατήσουν».

Η εικόνα που παρουσίασε ο κ. Πολάκης αμφισβητήθηκε από τον υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους, ο οποίος παρουσίασε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία, στον ένα σχεδόν μήνα λειτουργίας των απογευματινών χειρουργείων, έχουν χειρουργηθεί 300 πολίτες και προγραμματίζονται ακόμα 170, τις επόμενες 14 ημέρες.

«Με τα απογευματινά χειρουργεία, αυτό το απόγειο του θατσερικού νεοαδωνισμού της ακροδεξιάς πολιτικής στον χώρο της υγείας, στον ένα μήνα εφαρμογής, την …τσακίσατε τη λίστα. Ευαγγελισμός, έγιναν οκτώ απογευματινά χειρουργεία, στο Αττικό έγιναν 14, στη Λάρισα, που υπάρχει μια φωλιά αδωνιστών εκεί που το τρέχουνε, καμιά εικοσαριά. Με λίγα λόγια, σκάρτα 100 έχουν γίνει σε όλη τη χώρα και τα μισά από αυτά, μπορεί και παραπάνω, δεν είναι από τη λίστα» είπε ο Παύλος Πολάκης, που εκτίμησε ότι κατακρημνίζεται το αφήγημα ότι οι γιατροί τρέχουν να κάνουν απογευματινά χειρουργεία και ότι με τον τρόπο αυτό, θα διαλυθεί η λίστα των 107.000 ασθενών που περιμένουν χειρουργείο στα νοσοκομεία της χώρας.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ εκτίμησε ότι δεν θα πετύχουν τα απογευματινά χειρουργεία γιατί δεν υπάρχει το αναγκαίο προσωπικό. «Κλείνετε το μάτι σε κάποιους λαθρεμπόρους του πρωϊνού ωραρίου που παίρνουν φακελάκια και τους λέτε να πάνε να κάνουν μαύρα. Νομίζετε ότι θα τα ασπρίσουν. Ο λαθρέμπορος δεν γίνεται νόμιμος έμπορος, πάρτε το χαμπάρι» είπε ο κ. Πολάκης.

«Μας λέγατε ότι δεν λειτουργήσουν τα απογευματινά χειρουργεία. Με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, έχουν γίνει 288 απογευματινά χειρουργεία, μέχρι προχθές, σήμερα είναι λίγο πάνω από 300 και υπάρχουν γύρω στα 170 προγραμματισμένα απογευματινά χειρουργεία, μέσα στις επόμενες 14 ημέρες» απάντησε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.

Ο υφυπουργός Υγείας σχολίασε και τις αναφορές του κ. Πολάκη στους γιατρούς του ΕΣΥ που κάνουν απογευματινά χειρουργεία. «Είπατε τους γιατρούς του ΕΣΥ που έβαλαν απογευματινά χειρουργεία λαθρέμπορους. Ο κ. Στράντζαλης στον Ευαγγελισμό, λαθρέμπορας; Είναι ο καθηγητής Στράντζαλης στον Ευαγγελισμό, ξέρουμε όλοι για ποιον μιλάμε, είναι λαθρέμπορος; Καλώ όλους τους γιατρούς που είναι γιατροί του ΕΣΥ μάχιμοι να δουν τη δήλωση του κ. Πολάκη ότι είναι λαθρέμποροι» είπε ο υφυπουργός Υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

