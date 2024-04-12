O βουλευτής Καβάλας και πρώην υπουργός 'Αμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, ορίστηκε πρόεδρος της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ακολουθεί η πλήρης σύνθεση της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα:

Νίκος Παναγιωτόπουλος, Βουλευτής Καβάλας, ως Πρόεδρος της Επιτροπής

Παύλος Μαρινάκης, Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό & Κυβερνητικός Εκπρόσωπος

Μαρία Συρεγγέλα, Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής ΝΔ

Γιάννης Σμυρλής, Γενικός Διευθυντής ΝΔ

Στέλιος Κονταδάκης, Γραμματέας Οργανωτικού ΝΔ

Χριστόφορος Μπουτσικάκης, Αναπλ. Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής ΝΔ

Κύρα Κάπη, Διευθύντρια Επικοινωνίας Πρωθυπουργού

Ορφέας Γεωργίου, Πρόεδρος ΟΝΝΕΔ

Νίκος Ρωμανός, Εκπρόσωπος Τύπου ΝΔ

Χάρης Χατζηχαραλάμπους, Διευθυντής Γραφείου Τύπου ΝΔ

Αντώνης Σγαρδέλης, πρώην Γενικός Διευθυντής ΝΔ

Θανάσης Νέζης, Σύμβουλος Πρωθυπουργού

Μιχάλης Μπεκίρης, Διευθυντής Γραφείου Πρωθυπουργού στη Βουλή

Βασίλης Φεύγας, Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού & Επικοινωνίας ΝΔ

Τάσος Γαϊτάνης, τέως Εκπρόσωπος Τύπου ΝΔ

Κατερίνα Χρυσοπούλου, Γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής ΝΔ

Τάκης Σκανδαλάκης, πρώην Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού ΝΔ

Κατερίνα Παπακώστα, Βουλευτής Τρικάλων & Γραμματέας Προγράμματος ΝΔ

Μίκα Ιατρίδη, Βουλευτής Δωδεκανήσου

Μαρία Αντωνίου, Βουλευτής Καστοριάς

Γιάννης Ανδριανός, Βουλευτής Αργολίδας

Κώστας Κατσαφάδος, Βουλευτής Α' Πειραιά

Βασίλης Γιόγιακας, Βουλευτής Θεσπρωτίας

Μακάριος Λαζαρίδης, Βουλευτής Καβάλας

Σέβη Βολουδάκη, Βουλευτής Χανίων

Ζωή Ράπτη, Βουλευτής Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών

Μαριλένα Σούκουλη, Βουλευτής Κορινθίας

Χρυσαυγή Ατσιδάκου, τέως Γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής ΝΔ

Χρήστος Ζωγράφος, Αναπλ. Διευθυντής Γραφείου Τύπου Πρωθυπουργού

Γιώργος Καλαντζής, Σύμβουλος Προέδρου, Οργ. Γραμματέας τ. βουλευτών-ευρωβουλευτών-πολιτευτών ΝΔ

Βίκυ Συροπούλου Μπασιάκου, Τομεάρχης Εθνικής 'Αμυνας ΝΔ

Ελπιδοφόρος Παπανικολόπουλος, τέως Μέλος ΠΕ ΝΔ

Ως Συντονιστής προεκλογικών κλιμακίων ορίζεται ο Γιώργος Κατσαούνος, Σύμβουλος Προέδρου και ως Οργανωτικός Γραμματέας προεκλογικών κλιμακίων ο Σάκης Ιωαννίδης, τ. Πρόεδρος ΟΝΝΕΔ, μέλος ΠΕ ΝΔ.

Πηγή: skai.gr

