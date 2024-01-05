Με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη αναφορικά με τη μη ψήφιση-επί του παρόντος-νομοσχεδίου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών με αποτέλεσμα την έντονη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του κ. Στέφανου Κασσελάκη, μίλησε στο Πρώτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας ο Νίκος Ρωμανός, εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας.

«Στις αντιδράσεις του κ. Κασσελάκη δεν θα αναφερθώ γιατί είναι ξεκάθαρο ότι εκεί έχουμε ένα ζήτημα κατανόησης και είναι και ζήτημα των συμβούλων του που δεν τον προστατεύουν στο κομμάτι της ελληνικής γλώσσας. Είδα μάλιστα και μια ανάρτηση που αναφέρεται στην έκφραση που αποδίδεται στον πρωθυπουργό για το κάρο και το άλογο. Προφανώς είναι μια έκφραση και θα μπορούσε κάποιος πολύ εύκολα να του εξηγήσει τι σημαίνει αυτή η έκφραση.

Από εκεί και πέρα όμως, για να πάω στην ουσία του ζητήματος, αυτό το οποίο έχει πει ο πρωθυπουργός και προεκλογικά και μετεκλογικά και προφανώς σε αυτό απάντησε και χθες, είναι το αυτονόητο, ότι δηλαδή η πρωτοβουλία αυτή θα έρθει εντός της τρέχουσας τετραετίας. Ποτέ δεν έχει ειπωθεί κάτι διαφορετικό.

Ο ακριβής χρόνος που θα παρουσιαστεί και η ουσία και οι ρυθμίσεις αλλά και το πνεύμα αυτής της πρωτοβουλίας θα αποφασιστεί από τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Παραμένει λοιπόν, η αρχική δέσμευση ότι αυτός ο χρόνος θα είναι εντός της τετραετίας. Δεν έχει αλλάξει τίποτα και προφανώς βέβαια μέχρι να έρθει είναι λογικό να υπάρχει αυτή η συζήτηση. Είναι απόλυτα λογικό, αλλά από αυτό μέχρι το να έχουμε κάθε εβδομάδα συζήτηση αν θα έρθει αύριο ή μεθαύριο και άρα κάνει πίσω η κυβέρνηση και γιατί κάνει πίσω και γίνεται όλη αυτή η αξιοποίηση με όρους που δεν έχουν λογική δεν νομίζω ότι βοηθάει σε καμία κατεύθυνση» δήλωσε ο κ. Ρωμανός στην αρχή της συνομιλίας του με τους δημοσιογράφους.

«Δυσκολεύομαι να παρακολουθήσω τον κ. Κασσελάκη με τις αναρτήσεις του, που η μία είναι συμπληρωματική ακόμα αντικρούει και την προηγούμενη. Όσον αφορά εμάς, είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο αυτό το οποίο έχουμε πει. Εμείς έχουμε πει λοιπόν, ότι αυτή η πρωτοβουλία, η οποία προφανώς ανήκει σε μας, γιατί το έχουμε πει προεκλογικά, θα έρθει στο χρόνο που θα αποφασιστεί από τον πρωθυπουργό εντός τετραετίας» είπε στο τέλος ερωτηθείς με το ποια θα είναι η αντίδρασή τους ως κυβέρνηση σε περίπτωση που ο κ. Κασσελάκης καταθέσει στη Βουλή εκ νέου το νομοσχέδιο για την ισότητα στο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.

