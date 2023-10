Μητσοτάκης από Έβρο: Θα προστατεύσουμε τα σύνορά μας από τις νέες μεταναστευτικές ροές Πολιτική 19:19, 13.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

14

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Στεκόμαστε στο πλευρό του Ισραήλ, έχει το δικαίωμα να δρομολογήσει την αυτοάμυνά του με σεβασμό στι Διεθνές Δίκαιο, είπε ο πρωθυπουργός