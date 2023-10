Ανδρουλάκης: Η ΝΔ και ο κ. Μητσοτάκης έχουν αποδείξει πολλές φορές ότι είναι ικανοί να συνεργαστούν με το σκοτάδι Πολιτική 14:43, 13.10.2023 linkedin

Ο κ. Μητσοτάκης δεν σταμάτησε να προπαγανδίζει την ανάγκη οι Περιφερειάρχες και οι Δήμαρχοι να ανήκουν στην ίδια πολιτική οικογένεια με την κυβέρνηση, αναφέρει ο κ. Ανδρουλάκης