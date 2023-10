Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Πρωθυπουργό της Κορέας: Στο «τραπέζι» στενότερη οικονομική συνεργασία, με υπόδειγμα τη ναυτιλία Πολιτική 15:19, 13.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

14

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ελλάδα και Κορέα είναι δύο ναυτικές χώρες που μοιράζονται κοινές αξίες, όπως η προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας