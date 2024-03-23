Χαρδαλιάς: Στις 21:00 το βράδυ της Κυριακής «κοιτάξτε ψηλά!» - Φωτίζουμε τον Αθηναϊκό ουρανό

Μια έκπληξη περιμένει τους κατοίκους της Αττικής, ενόψει της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου.

Όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς με ανάρτησή του την παραμονή της επετείου, δηλαδή την Κυριακή 24 Μαρτίου στις 9 το βράδυ ο ουρανός θα... φωτιστεί διαφορετικά τιμώντας με εντυπωσιακό τρόπο τους Έλληνες που θυσιάστηκαν για την πατρίδα.

Η ανάρτηση του Νίκου Χαρδαλιά:

Το βράδυ της Κυριακής, λίγα λεπτά μετά τις 21:00, όσοι βρεθείτε στο κέντρο της Αθήνας, κοιτάξτε ψηλά! Φωτίζουμε τον Αθηναϊκό ουρανό!

Με έναν εντυπωσιακό τρόπο, αναδεικνύουμε και τιμούμε τους Έλληνες που αγωνίστηκαν με θάρρος και αυταπάρνηση, γράφοντας ιστορίες ηρωισμού και αυτοθυσίας.

Τίποτα δεν μας χαρίστηκε!

Η Ελλάδα έγινε ένα Ελεύθερο Κράτος, διατρανώνοντας το μήνυμα του Αγώνα για Εθνική Ανεξαρτησία σε όλη την Οικουμένη με το συγκινητικό σύνθημα “Υπέρ Πίστεως και Πατρίδος”.

