Την Ελλάδα, την Κύπρο και την Γαλλία επαίνεσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, για τις προσπάθειές τους σχετικά με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

«Υποστηρίζουμε το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του και πρέπει να το κάνει σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Η ΕΕ υπερασπίζεται κατηγορηματικά την προστασία της ζωής των πολιτών. Η ζωή κάθε αμάχου έχει σημασία, πάντα και παντού» τόνισε ο κ. Μισέλ μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.

Επισήμανε ότι μια ολοκληρωτική πολιορκία δεν είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο. «Ζητούμε ανθρωπιστικές παύσεις και διαδρόμους στη Γάζα, γιατί η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να φτάσει επειγόντως σε όσους έχουν ανάγκη» υπογράμμισε ο κ. Μισέλ.

Επιπροσθέτως, ο Σαρλ Μισέλ σημείωσε ότι «όσο περισσότερο επιδεινώνεται η κατάσταση, τόσο πιο δύσκολο θα είναι να εργαστούμε για μια διαρκή ειρήνη στο μέλλον. Κάθε ώρα που περνάει, περισσότερες ζωές καταστρέφονται, περισσότερες οικογένειες διαλύονται».

«Εργαζόμαστε για να βοηθήσουμε στην ανακούφιση του πόνου. Επαινώ ιδιαίτερα τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Κύπρο και ορισμένους άλλους για τις συγκεκριμένες ενέργειές τους, όπως ένα ναυτικό νοσοκομείο και έναν θαλάσσιο διάδρομο. Στη συνάντηση στο Παρίσι αύριο θα συζητήσουμε και θα αποφασίσουμε για περισσότερη υποστήριξη» τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Τέλος, ο κ. Μισέλ ανέφερε ότι η ΕΕ μπορεί να βοηθήσει τη Μέση Ανατολή, ενώ παράλληλα θα συνεχίσει την ισχυρή υποστήριξή της στην Ουκρανία για όσο διάστημα χρειαστεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

