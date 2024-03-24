«Η 25η Μαρτίου είναι η κορυφαία στιγμή της νεότερης ιστορίας μας. Μια ημερομηνία εθνικής υπερηφάνειας και δικαίωσης, όταν οι πρόγονοί μας, ανήμερα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, ξεσηκώθηκαν μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς για να αποτινάξουν τον οθωμανικό ζυγό, θέτοντας τα θεμέλια της δημιουργίας του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Μια γιορτή όλων των Ελλήνων, που πάντα θα αντλούν από την κοίτη του ‘21 την ιδέα της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας, της δικαιοσύνης».

Αυτό υπογραμμίζει σε σημερινό μήνυμά της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, με αφορμή την εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου. «Μέρα ανάτασης, μνήμης και ευθύνης η σημερινή, μας καλεί να εμβαθύνουμε στο σπουδαίο γεγονός της ελληνικής παλιγγενεσίας, που είχε κερδίσει τον θαυμασμό όλου του κόσμου, να κατανοήσουμε τη σημασία του και να αναλογιστούμε το διαχρονικό του δίδαγμα: το πάθος και η αυταπάρνηση είναι η μαγιά κάθε εθνικής προσπάθειας, εγγύηση όμως για την επιτυχία της είναι η ομοψυχία, η ενότητα και η σύμπνοια, όπως μαρτυρεί ο ηράκλειος αγώνας που έδωσαν οι ηρωικοί επαναστάτες εναντίον μιας πανίσχυρης αυτοκρατορίας», τονίζει η ΠτΔ.

Όπως επισημαίνει η κα Σακελλαροπούλου, «φέτος είναι μια ιδιαίτερη χρονιά για την πατρίδα μας, καθώς συμπληρώνονται 50 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Τον μισό αυτόν αιώνα η Ελλάδα έγινε μέλος και παγίωσε την παρουσία της στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ανάμεσα στους εταίρους και συμμάχους της και αποτελώντας εγγυητή ασφάλειας και ειρήνης στην ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή. Μια κατάκτηση που έχουμε πετύχει, παρά τις δυσκολίες, παραμένοντας προσηλωμένοι στις οικουμενικές αξίες του ελληνισμού».

«Δεν ξεχνάμε όμως ποτέ τον πόνο της αδελφής Κύπρου, καθώς ένα τμήμα της παραμένει, για το ίδιο χρονικό διάστημα υπό τουρκική κατοχή, μια ανεπίτρεπτη κατάσταση κατά παράβαση κάθε διεθνούς νομιμότητας, που μας πληγώνει βαθιά. Θα συνεχίσουμε, σε συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία, να αγωνιζόμαστε για δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, στη βάση του διεθνούς δικαίου, των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και των αρχών της ΕΕ», πρόσθεσε η κα Σακελλαροπούλου.

Κλείνοντας, η κα Σακελλαροπούλου αναφέρει: «Ζούμε σε έναν κόσμο διαφορετικών και πολλών ταχυτήτων, γενικευμένης αβεβαιότητας, αλλεπάλληλων κρίσεων, πολέμων, σε ένα περιβάλλον διχαστικού λόγου, ενίσχυσης των ολοκληρωτισμών και ανόδου μισαλλόδοξων αντιλήψεων. Η πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας είναι να προασπίσει, με τη συμβολή όλων μας, τα ιδεώδη της ελευθερίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, τα οποία διασφαλίσαμε με κόπους και θυσίες στη μακραίωνη ύπαρξή μας, όπως και την αδιαπραγμάτευτη εθνική μας κυριαρχία. Ο συλλογικός δεσμός που μας ενώνει σ’ ένα κοινό όραμα ας είναι η κινητήρια δύναμή μας προς ένα μέλλον αντάξιο των προγόνων μας.

Χρόνια πολλά!



Πηγή: skai.gr

