ΣΥΡΙΖΑ για δημοσίευμα για Τέμπη: Η κυβέρνηση απαιτείται πλέον να δώσει εξηγήσεις

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει εκ νέου ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή δημοσίευμα εφημερίδας για την τραγωδία των Τεμπών. Με νέα ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ τονίζει ότι «η κυβέρνηση ουσιαστικά επιβεβαιώνει συνεπώς το ρεπορτάζ του Κυριακάτικου Βήματος οπότε και απαιτείται πλέον να δώσει εξηγήσεις» και την καλεί να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα που έχει θέσει νωρίτερα.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

«Η Νέα Δημοκρατία μέσω «πηγών» προέβη στην πιο συγκλονιστική παραδοχή προσπάθειας αποπροσανατολισμού των πολιτών για το έγκλημα των Τεμπών.

Παραδέχτηκε πως τα ηχητικά παραδόθηκαν στη δικαιοσύνη στις 2/3, αλλά απέκρυψε ότι η κυβέρνηση είχε φροντίσει ήδη από την 1η Μαρτίου να «μοιράσει» στα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης ένα "πειραγμένο" και μονταρισμένο ηχητικό, προκειμένου να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη (συνημμένο το σχετικό δημοσίευμα της ιστοσελίδας Πρώτο Θέμα με τίτλο «Σύγκρουση τρένων στη Λάρισα -Ηχητικό ντοκουμέντο: Ακούστε τις μοιραίες εντολές του σταθμάρχη που έφεραν την τραγωδία»).

Η κυβέρνηση ουσιαστικά επιβεβαιώνει συνεπώς το ρεπορτάζ του Κυριακάτικου Βήματος οπότε και απαιτείται πλέον να δώσει εξηγήσεις. Επαναλαμβάνουμε τις ερωτήσεις που θέσαμε και νωρίτερα.

1) Ποιος και με ποιου εντολή έκανε συρραφή φράσεων (μοντάζ) από διαδοχικές συνομιλίες που είχε τη νύχτα του δυστυχήματος ο σταθμάρχης με δύο διαφορετικούς μηχανοδηγούς, προκειμένου η τραγωδία των Τεμπών να παρουσιασθεί ως ανθρώπινο αποκλειστικά λάθος;

2) Ποιος και με ποιου εντολή αλλοίωσε και παραποίησε αποδεικτικά στοιχεία, με σκοπό την απόκρυψη των κυβερνητικών ευθυνών και την παραπλάνηση των πολιτών;

Πηγή: skai.gr

