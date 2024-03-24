«Το Διάστημα αποτελεί τον επόμενο μεγάλο στίβο καινοτομίας και ανάπτυξης και μπορεί να προσφέρει ισχυρά οικονομικά και αναπτυξιακά αποτελέσματα μεσοπρόθεσμα. Το εγχώριο οικοσύστημα, τα τελευταία χρόνια έχει επιδείξει, αθόρυβα, ισχυρή δυναμική ανάπτυξης, έντονη εξωστρέφεια, επιχειρηματική και βιομηχανική καινοτομία», δήλωσε η υφυπουργός Ανάπτυξης 'Αννα Μάνη-Παπαδημητρίου μιλώντας στο, πρόσφατο, Greek Space Tech Forum 2024, το συνέδριο για το ελληνικό διαστημικό οικοσύστημα.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, η κ. Μάνη σημείωσε ότι η 4η Βιομηχανική Επανάσταση προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες για ανάπτυξη και καινοτομία και αναφέρθηκε στις επενδύσεις της κυβέρνησης για την ανάπτυξη διαστημικών τεχνολογιών μέσα από την υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων.

Όπως τόνισε η υφυπουργός, το ελληνικό διαστημικό οικοσύστημα είναι ένας από τους δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας και πρόσθεσε ότι το εθνικό πρόγραμμα κατασκευής μικρών δορυφόρων, με προϋπολογισμό 60 εκατομμυρίων ευρώ, έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και αποτελεί μέρος της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

«Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό αυτού του προγράμματος είναι ότι οι δορυφόροι θα είναι made in Greece, δημιουργώντας έτσι μεγάλες ευκαιρίες για την εγχώρια βιομηχανία. Οι προσπάθειες αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιομηχανία, που επιδιώκει να ενισχύσει την ελληνική οικονομία μέσω της καινοτομίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει δεσμευτεί ακλόνητα στην υποστήριξη της καινοτομίας. Η επένδυση στην έρευνα και η έμπρακτη στήριξη των επιχειρήσεων είναι κεντρικοί πυλώνες της πολιτικής μας, αποσκοπώντας στη δημιουργία μιας ισχυρής και ανθεκτικής οικονομίας που θα μπορεί να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις του αύριο», σημείωσε η υφυπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.