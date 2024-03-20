Δικηγόρος αποδήμων στον ΣΚΑΪ: Προχωράμε σε αγωγές κατά του ελληνικού Δημοσίου για τη διαρροή των emails

Για τις πρώτες αγωγές αποδήμων κατά του Δημοσίου σχετικά με την υπόθεση διαρροής προσωπικών δεδομένων προς την ευρωβουλευτή της ΝΔ, Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, μίλησε στην εκπομπή «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ ο δικηγόρος που τους εκπροσωπεί, Βασίλης Σωτηρόπουλος.

Ο κ. Σωτηρόπουλος ερωτηθείς σχετικά είπε ότι η υπόθεση αφορά σε εγγεγραμμένους στον εκλογικό κατάλογο των κατοίκων του εξωτερικού του 2023 που ψήφισαν στα προξενεία.

Ερωτηθείς για το αν η υπόθεση αφορά και σε εγγεγραμμένους για την επιστολική ψήφο, ο κ. Σωτηρόπουλος απάντησε θετικά τονίζοντας ωστόσο ότι η έρευνα αφορά τους καταλόγους του 2023. Δεν έχει τεθεί ζήτημα για τη διαβλητότητα της επιστολικής ψήφου.

Ο ίδιος εξηγώντας τη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη είπε ότι «οι νομικές συνέργειες πραγματοποιούνται προς δύο κατευθύνσεις με τη μία να είναι προς την κα. Ασημακοπούλου στην οποία έχουμε στείλει εξώδικες δηλώσεις με τις οποίες ζητάμε για τον καθένα χωριστά να γνωστοποιήσει από που περιήλθαν στην κατοχή της τα emails. Τα εξώδικα επιδόθηκαν στις 5 Μαρτίου και έχει προθεσμία τριάντα ημερών. Η ίδια έχει πει ότι έχει δώσει απαντήσεις στην Αρχή προστασίας Προσωπικών Δεδομένων».

«Επίσης έχουμε στραφεί εναντίον του ελληνικού Δημοσίου με ατομικές αγωγές γιατί δεν διαφύλαξε τα δεδομένα, ζητώντας αποζημίωση 20.00 ευρώ» κατέληξε ο κ. Σωτηρόπουλος.



