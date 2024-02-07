Ο Χαράλαμπος Φείδας, νέος πρύτανης του ΑΠΘ

Νέος πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αναδείχθηκε ο Καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών Χαράλαμπος Φείδας.

Η εκλογική διαδικασία ολοκληρώθηκε σήμερα, Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2024, και πραγματοποιήθηκε με μυστική ψηφοφορία και ηλεκτρονικά, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή κάλπη ΖΕΥΣ».

Στη Συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης του ΑΠΘ οι υποψήφιοι έλαβαν τις εξής ψήφους:

Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας Κυριάκος Αναστασιάδης: 2 ψήφοι.

Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής Ευστράτιος Στυλιανίδης: 2 ψήφοι.

Καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών Χαράλαμπος Φείδας: 6 ψήφοι.

Βιογραφικό του νέου πρύτανη

O Χαράλαμπος Φείδας γεννήθηκε στη Ν. Αγχίαλο του Βόλου το 1968, όπου τελείωσε το Λύκειο το 1985.

Έλαβε το πτυχίο Φυσικής (1991) και στη συνέχεια απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Μετεωρολογία (1993) και Διδακτορικό Δίπλωμα στη Δορυ­φορική Μετεωρολογία (1999), από το Εθνικό Καποδιστρια­κό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Από το 2008 υπηρέτησε ως Επίκουρος Καθηγητής, από το 2013 ως Αναπληρωτής Καθηγητής και από το 2017 ως Καθηγητής στο Τμήμα Γεωλογίας του ΑΠΘ στο γνωστικό αντικείμενο της Μετεωρολογίας με έμφαση στη Δορυφορική Μετεωρολογία και Κλιματολογία.

Έχει εργαστεί ως συνεργαζόμενος ερευνητής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1996-1999) και στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (1999-2000). Από το 2000 έως το 2008 υπηρέτησε στη βαθμίδα του Λέκτορα και του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο γνωστικό αντι­κείμενο της Φυσικής Γεωγραφίας-Κλιματολογίας.

Είναι παντρεμένος και έχει τρία παιδιά.

Τα ερευνητικά του ενδια­φέροντα εστιάζονται σε εφαρμογές της δορυφορικής τηλεπισκόπησης για την έρευνα του περιβάλλοντος με έμφαση στην ατμόσφαιρα, τον καιρό και το κλίμα, στις περιφερειακές κλιματικές αλλαγές, στις κλιματικές υπηρεσίες και στην εφαρμοσμένη κλιματολογία.

Έχει δημοσιεύσει 46 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά, 11 κεφάλαια βιβλίων και 47 εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων. Συμμετείχε σε μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων σε 14 εκ των οποίων ως επιστημονικός υπεύθυνος. Διδάσκει μαθήματα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας σε τρία τμήματα του ΑΠΘ και σε δυο ΠΜΣ.

Έχει δημοσιεύσει άρθρα και δώσει πολλές συνεντεύξεις για θέματα ανώτατης παιδείας και επιστημονικά θέματα που σχετίζονται με τον καιρό και το κλίμα.

Είναι Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Α.Π.Θ. (2019-2023) ενώ διετέλεσε Πρόεδρος (2017-19) και Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας (2015-17), Διευθυντής του Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας (2016-17) και Διευθυντής του ΠΜΣ «Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον» (2013-16).

Διετέλεσε, επίσης, Πρόεδρος (2015-19) και Ταμίας (2013-15) του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΔΕΠ του ΑΠΘ καθώς Γραμματέας (2017-19) και μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΟΣΔΕΠ (2013-19).

