Μυτιλήνη: Ισόβια και από το Εφετείο στον δολοφόνο της Ερατούς τον Μάϊο 2019

Την ισόβια κάθειρξη που είχε επιβληθεί πρωτόδικα επικύρωσε σήμερα το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αιγαίου σε βάρος του σε διάσταση συζύγου της, δράστη της δολοφονίας στη Μυτιλήνη το Μάιο του 2019, της 24χρονης τότε Ερατούς.

Το δικαστήριο απέρριψε ομόφωνα τον ισχυρισμό ότι ο δράστης βρισκόταν εν βρασμώ ψυχής όταν τελέστηκε η πράξη, ενώ δεν του αναγνώρισε και κανένα από όλα τα άλλα ελαφρυντικά που ζήτησαν οι συνήγοροι υπεράσπισης του δράστη.

Η υπόθεση της δολοφονίας της Ερατούς είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο όταν ο 25χρονος τότε δράστης, με μια κυνηγετική καραμπίνα μπήκε από την μπαλκονόπορτα σπιτιού όπου διέμενε η Ερατώ και τη δολοφόνησε σημαδεύοντας στο κεφάλι, ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμόταν το 2,5 χρονών παιδί τους.

Στο δικαστήριο της Μυτιλήνης και σήμερα δίπλα στη μητέρα της Ερατούς, βρέθηκαν μητέρες γυναικών που δολοφονήθηκαν από άνδρες. Επίσης και σήμερα στο δικαστήριο βρέθηκαν οργανώσεις γυναικών και άλλες συλλογικότητες υποστηρίζοντας το αίτημα της οικογένειας της Ερατούς, «τα ισόβια να παραμείνουν ισόβια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

