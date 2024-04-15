Μέση Ανατολή: Έκτακτη σύνοδος των ΥΠΕΞ της Ε.Ε. την Τρίτη

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συμμετάσχει αύριο, Τρίτη 16 Απριλίου και ώρα 06:00 μ.μ. σε έκτακτη συνάντηση, μέσω τηλεδιάσκεψης, των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία συγκάλεσε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Josep Borrell, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
