Μέση Ανατολή: Έκτακτη σύνοδος των ΥΠΕΞ της Ε.Ε. την Τρίτη

Την συγκάλεσε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Josep Borrell, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Γιώργος Γεραπετρίτης

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συμμετάσχει αύριο, Τρίτη 16 Απριλίου και ώρα 06:00 μ.μ. σε έκτακτη συνάντηση, μέσω τηλεδιάσκεψης, των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία συγκάλεσε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Josep Borrell, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

