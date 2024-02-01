Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης ξεκίνησε την εισήγηση του στην Πολιτική Γραμματεία παρουσιάζοντας τους 4 άξονες του εθνικού σχεδίου για το ελληνικό όνειρο.

Ειδικότερα, ο κ. Κασσελάκης κατά την εισήγησή του ανακοίνωσε:

Ανασυγκρότηση του κράτους, ώστε αυτό να καταστεί αποδοτικό και λειτουργικό.

Ευημερία και πρόοδο για όλους

Μια κοινωνία ισότητας, δικαιοσύνης και πολιτιστικής δημιουργίας

Πατριωτική και υπερήφανη Εξωτερική Πολιτική.

Ο Στέφανος Κασσελάκης σημείωσε: «Η κοινωνία περιμένει πολλά από εμάς. Η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων τα περνάει δύσκολα. Η ακρίβεια και η κερδοσκοπία είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της κοινωνίας.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφερθείς σε ζητήματα της πολιτικής επικαιρότητας είπε:

Για την κατάσταση στο ΕΣΥ ότι χειροτερεύει από μέρα σε μέρα καθώς η ρύθμιση για τα απογευματινά χειρουργεία ουσιαστικά διαλύει το ΕΣΥ. «Οι υποδομές του συστήματος υγείας, που χρηματοδοτήθηκαν από τα λεφτά των ελλήνων φορολογουμένων, εκχωρούνται στους ιδιώτες. Εμπορευματοποιείται το ΕΣΥ, δημιουργούνται 2 ταχύτητες ασθενών», πρόσθεσε.

Για την παιδεία και τα μη κρατικά πανεπιστήμια ότι δεν είναι το πρόβλημα της παιδείας της χώρας μας, ότι δεν υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Η πανεπιστημιακή κοινότητα έχει δίκιο που αντιδρά, που κινητοποιείται, που διαδηλώνει.

Για τις καταλήψεις στα πανεπιστήμια ότι ο Μητσοτάκης φοβάται την αντίδραση των νέων ανθρώπων. Έφτασε στο σημείο, ο πρωταγωνιστής του σκανδάλου των υποκλοπών, να παρομοιάζει τους φοιτητές με ληστές.

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις ότι την ίδια στιγμή, φοβάται και τον αγροτικό κόσμο. Και προσπαθεί να κοροϊδέψει τους αγρότες. Ακόμα και τους αγρότες της Θεσσαλίας. Τώρα θυμήθηκε ότι η αναστολή διακοπών του ηλεκτρικού ρεύματος σε πλημμυροπαθείς αγρότες δεν έχει ακόμα ψηφιστεί από τη βουλή.

Εμείς έχουμε προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής. Οι προτάσεις που καταθέσαμε είναι κοστολογημένες και στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας.

«Σήμερα συναντήθηκα με τη ΓΣΕΕ και την ομοσπονδία εργαζομένων επισιτισμού τουρισμού. Ο κόσμος της εργασίας πρέπει να είναι πάντα στο επίκεντρο των προσπαθειών μας και των αγώνων μας. Γιατί ο στόχος μας είναι η ευημερία και η πρόοδος για όλους.» πρόσθεσε ο κ. Κασσελάκης.

Στην συνέχεια ο πρόεδρος έκανε έναν απολογισμό των παρεμβάσεων που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα από τον ίδιο αλλά και συνολικά τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ σήμανε την έναρξη της καμπάνιας για την ακρίβεια, αλλά και τη στεγαστική κρίση, παρουσιάζοντας συνοπτικά τα μέτρα.

Ενημέρωσε επίσης την Πολιτική Γραμματεία ότι διερευνάται η δυνατότητα για την διεξαγωγή των εκλογών σε Οργανώσεις Μελών, Νομαρχιακων Επιτροπών και συνέδρων με υβριδικό μοντέλο ηλεκτρονικής και φυσικής παρουσίας σηματοδοτώντας τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιακή μετάβαση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

