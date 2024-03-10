«Το 70% των νόμων εκπορεύονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Βαγγέλης Μεϊμαράκης.

Ο κ. Μεϊμαράκης επισήμανε ότι «από την πρώτη στιγμή του 23, είμαστε το κόμμα που στήριξε τον πρωτογενή τομέα, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους ψαράδες, τους μελισσοκόμους. Και τους θέλουμε και δίπλα μας. Βασικός στόχος του ΕΛΚ είναι ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε αυτάρκεια και αυτονομία τροφίμων, παραγώμενα από εμάς, για τους ευρωπαίους πολίτες».

Αναφερόμενος στην πολιτική που άσκησε ο Αλ. Τσίπρας, ο κ. Μεϊμαράκης τόνισε: «Στην Ευρώπη έχει καταγραφεί ως μαύρο πρόβατο γιατί πήγε να μας βγάλει το 2015 με το δημοψήφισμα που έκανε. Το δημοψήφισμα έγινε για να μετακυλιστεί η δική του απόφαση στο λαό. Αυτός έπρεπε να πάρει την απόφαση. Και για να μην πάρει την απόφαση, την οποία φοβόταν, έκανε δημοψήφισμα που πίστευε ότι θα του βγει «ναι».

«Εκεί είναι το στρατηγικό εγκληματικό λάθος κατά της χώρας, εάν δεν βάζαμε πλάτη η ΝΔ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης . Εκεί ήταν και το δικό του στρατηγικό λάθος γιατί μας ένωσε όλους εναντίον του και από τότε ο ΣΥΡΙΖΑ άρχισε να εξαφανίζεται. Φοβόμασταν ότι από στιγμή σε στιγμή μπορεί να σκάσει η δραχμή στα χέρια μας αλλά είχαμε χωρίς δισταγμό την αίσθηση ευθύνης να κρατήσουμε την χώρα στην Ευρώπη. Δεν γινόταν διαφορετικά», πρόσθεσε.

«Μία άτακτη υποχώρηση, με κλειστές τράπεζες θα είχε καταστρέψει τη χώρα. Φάγαμε 100 δισ. φέσι φάγαμε από το θα σκίσουμε με έναν νόμο και με ένα άρθρο τα μνημόνια», σημείωσε ο κ. Μεϊμαράκης.

