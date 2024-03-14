Masterplan: Σε δημόσια διαβούλευση το ολλανδικό σχέδιο διαχείρισης υδάτων της Θεσσαλίας

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο της κύριας έκθεσης της Ολλανδικής εταιρίας HVA με αντικείμενο τη βελτίωση της διαχείρισης υδάτων, αγροτικών καλλιεργειών και αντιπλημμυρικής προστασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Το σχέδιο έχει αναρτηθεί στον Δικτυακό Τόπο Διαβουλεύσεων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο της κύριας έκθεσης της Ολλανδικής εταιρίας HVA με αντικείμενο τη βελτίωση της διαχείρισης υδάτων, αγροτικών καλλιεργειών και αντιπλημμυρικής προστασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας https://t.co/CqHHVBT2i7 March 13, 2024

Το σχέδιο συνολικά 397 σελίδων που έχει συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα φέρει τον τίτλο: Draft Master Plan «Water Management In Thessaly In The Wake Of Storm Daniel How to Address Thessaly’s Water-Related Agricultural Challenges» και αναπτύσσεται σε 6 βασικά κεφάλαια.

Δείτε ΕΔΩ τη σύνοψη της κύριας έκθεσης που θα μείνει σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 29 Μαρτίου.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στις 11 Μαρτίου με παραγωγικούς φορείς της περιοχής είχε δηλώσει σχετικά με το Master Plan των Ολλανδών επιστημόνων: «Σαράντα επιστήμονες, από οκτώ τομείς δούλεψαν 15.000 ώρες για να ακτινογραφήσουν τις πληγείσες περιοχές και να εκπονήσουν το σχέδιο για τη Θεσσαλία» είπε ο πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του πριν την παρουσίαση του master plan που συνέταξε η ολλανδική εταιρεία HVA. Όπως είπε δεν είναι θέσφατο, αλλά δίνει κατευθύνσεις. «Θα είναι σημαντικό να συμφωνήσουμε ότι αποτελεί ένα οδικό χάρτη που μπορούμε να συμφωνήσουμε ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε μια δραστική παρέμβαση για την ανοικοδόμηση της Θεσσαλίας» μετά τις καταστροφές από την κακοκαιρία Daniel και να μετατρέψουμε αυτό που συνέβη «σε μια ευκαιρία μιας ουσιαστικής αναδιάρθρωσης του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα αυτά».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.