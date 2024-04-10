Λογαριασμός
Συνολικά 46 κόμματα δήλωσαν συμμετοχή στον Άρειο Πάγο για τις Ευρωεκλογές

Η ανακήρυξη των κομμάτων θα γίνει από τον Άρειο Πάγο στις 24 Απριλίου

Αρειος Πάγος

Ιδιαίτερα υψηλή είναι η συμμετοχή των κομμάτων για τις Ευρωεκλογές. Συνολικά, 46 κόμματα και συνασπισμοί κομμάτων δήλωσαν στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου συμμετοχή στις επικείμενες Ευρωεκλογές της 9 Ιουνίου 2024, παρά το παράβολο των 20.000 που πρέπει να συνοδεύει την κάθε αίτηση. Υπενθυμίζεται ότι στις Ευρωεκλογές του 2019 συμμετείχαν συνολικά 40 κόμματα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής για τις Ευρωεκλογές έληξε.

Η ανακήρυξη των κομμάτων θα γίνει από τον Άρειο Πάγο στις 24 Απριλίου 2024.

Ειδικότερα, τα 46 κόμματα που έχουν υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στις Ευρωεκλογές, σύμφωνα με τη σειρά κατάθεσης, είναι:

  1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
  2. ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ-Πρόδρομος Εμφιετζόγλου
  3. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
  4. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
  5. ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ-ΛΑ.Ο.Σ.
  6. ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ)
  7. Κίνημα 21
  8. ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ
  9. ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
  10. ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ
  11. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
  12. Oικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
  13. Οικογενειακό Δίκτυο Ελλήνων Ευρώπης (Ο.Δ.Ε.Ε.)
  14. ΟΡΑΜΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  15. ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
  16. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
  17. ΝΙΚΗ
  18. ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ
  19. ΚΙΝΗΜΑ ΦΤΩΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
  20. ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΤΟΞΟ
  21. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
  22. ΚΕΚΑ-ΑΚΚΕΛ ΜΑΖΙ για μια Ελεύθερη Ελλάδα
  23. ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΕΑ ΑΡΧΗ
  24. ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ - ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Μ-Λ ΚΚΕ)
  25. ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  26. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  27. ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής
  28. ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
  29. ΜέΡΑ25-ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ενωτική πρωτοβουλία
  30. ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ-Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής, Επαναστατικής Κομμουνιστικής Αριστεράς και της Ριζοσπαστικής Οικολογίας-ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
  31. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
  32. ΚΟΣΜΟΣ
  33. ΚΑΘΑΡΣΗ-Νίκος Αντωνιάδης
  34. Πράσινοι - Οικολογία
  35. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ
  36. ελλάδα.εμείς
  37. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
  38. ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ 
  39. ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΓΚΑ-ΚΡΑΜΑ
  40. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
  41. ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΚΗΣ
  42. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ
  43. ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ - ΚΙΝΗΜΑ ΑΡΔΗΝ
  44. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΓΙΑΤΗΣ
  45. ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο
  46. ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος 5083/2024 προβλέπει ότι το κόμμα ή συνδυασμός κομμάτων που θα υποβάλλει υποψηφιότητα στις Ευρωεκλογές του Ιουνίου 2024, πρέπει μαζί να καταθέσει ηλεκτρονικό παράβολο 20.000 ευρώ. Εάν δεν κατατεθεί το παράβολο η αίτηση συμμετοχής του στις Ευρωεκλογές δεν γίνεται αποδεκτή. Το ποσό του παραβόλου επιστρέφεται εφόσον οι συνδυασμοί του κάθε κόμματος λάβουν ποσοστό 1,5% τουλάχιστον του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων.

Πηγή: skai.gr

