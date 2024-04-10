Ιδιαίτερα υψηλή είναι η συμμετοχή των κομμάτων για τις Ευρωεκλογές. Συνολικά, 46 κόμματα και συνασπισμοί κομμάτων δήλωσαν στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου συμμετοχή στις επικείμενες Ευρωεκλογές της 9 Ιουνίου 2024, παρά το παράβολο των 20.000 που πρέπει να συνοδεύει την κάθε αίτηση. Υπενθυμίζεται ότι στις Ευρωεκλογές του 2019 συμμετείχαν συνολικά 40 κόμματα.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής για τις Ευρωεκλογές έληξε.
Η ανακήρυξη των κομμάτων θα γίνει από τον Άρειο Πάγο στις 24 Απριλίου 2024.
Ειδικότερα, τα 46 κόμματα που έχουν υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στις Ευρωεκλογές, σύμφωνα με τη σειρά κατάθεσης, είναι:
- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
- ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ-Πρόδρομος Εμφιετζόγλου
- ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
- ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
- ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ-ΛΑ.Ο.Σ.
- ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ)
- Κίνημα 21
- ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ
- ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
- ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ
- ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
- Oικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
- Οικογενειακό Δίκτυο Ελλήνων Ευρώπης (Ο.Δ.Ε.Ε.)
- ΟΡΑΜΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
- ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
- ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
- ΝΙΚΗ
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ
- ΚΙΝΗΜΑ ΦΤΩΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
- ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΤΟΞΟ
- ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
- ΚΕΚΑ-ΑΚΚΕΛ ΜΑΖΙ για μια Ελεύθερη Ελλάδα
- ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΕΑ ΑΡΧΗ
- ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ - ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Μ-Λ ΚΚΕ)
- ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
- ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
- ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής
- ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
- ΜέΡΑ25-ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ενωτική πρωτοβουλία
- ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ-Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής, Επαναστατικής Κομμουνιστικής Αριστεράς και της Ριζοσπαστικής Οικολογίας-ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
- ΚΟΣΜΟΣ
- ΚΑΘΑΡΣΗ-Νίκος Αντωνιάδης
- Πράσινοι - Οικολογία
- Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ
- ελλάδα.εμείς
- ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
- ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ
- ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΓΚΑ-ΚΡΑΜΑ
- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
- ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΚΗΣ
- ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ
- ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ - ΚΙΝΗΜΑ ΑΡΔΗΝ
- ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΓΙΑΤΗΣ
- ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο
- ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος 5083/2024 προβλέπει ότι το κόμμα ή συνδυασμός κομμάτων που θα υποβάλλει υποψηφιότητα στις Ευρωεκλογές του Ιουνίου 2024, πρέπει μαζί να καταθέσει ηλεκτρονικό παράβολο 20.000 ευρώ. Εάν δεν κατατεθεί το παράβολο η αίτηση συμμετοχής του στις Ευρωεκλογές δεν γίνεται αποδεκτή. Το ποσό του παραβόλου επιστρέφεται εφόσον οι συνδυασμοί του κάθε κόμματος λάβουν ποσοστό 1,5% τουλάχιστον του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων.
