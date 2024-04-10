Ιδιαίτερα υψηλή είναι η συμμετοχή των κομμάτων για τις Ευρωεκλογές. Συνολικά, 46 κόμματα και συνασπισμοί κομμάτων δήλωσαν στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου συμμετοχή στις επικείμενες Ευρωεκλογές της 9 Ιουνίου 2024, παρά το παράβολο των 20.000 που πρέπει να συνοδεύει την κάθε αίτηση. Υπενθυμίζεται ότι στις Ευρωεκλογές του 2019 συμμετείχαν συνολικά 40 κόμματα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής για τις Ευρωεκλογές έληξε.

Η ανακήρυξη των κομμάτων θα γίνει από τον Άρειο Πάγο στις 24 Απριλίου 2024.

Ειδικότερα, τα 46 κόμματα που έχουν υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στις Ευρωεκλογές, σύμφωνα με τη σειρά κατάθεσης, είναι:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ-Πρόδρομος Εμφιετζόγλου ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ-ΛΑ.Ο.Σ. ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) Κίνημα 21 ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Oικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Οικογενειακό Δίκτυο Ελλήνων Ευρώπης (Ο.Δ.Ε.Ε.) ΟΡΑΜΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ ΚΙΝΗΜΑ ΦΤΩΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΤΟΞΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΚΕΚΑ-ΑΚΚΕΛ ΜΑΖΙ για μια Ελεύθερη Ελλάδα ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ - ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Μ-Λ ΚΚΕ) ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜέΡΑ25-ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ενωτική πρωτοβουλία ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ-Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής, Επαναστατικής Κομμουνιστικής Αριστεράς και της Ριζοσπαστικής Οικολογίας-ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΣΗ-Νίκος Αντωνιάδης Πράσινοι - Οικολογία Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ ελλάδα.εμείς ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΓΚΑ-ΚΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ - ΚΙΝΗΜΑ ΑΡΔΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΓΙΑΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος 5083/2024 προβλέπει ότι το κόμμα ή συνδυασμός κομμάτων που θα υποβάλλει υποψηφιότητα στις Ευρωεκλογές του Ιουνίου 2024, πρέπει μαζί να καταθέσει ηλεκτρονικό παράβολο 20.000 ευρώ. Εάν δεν κατατεθεί το παράβολο η αίτηση συμμετοχής του στις Ευρωεκλογές δεν γίνεται αποδεκτή. Το ποσό του παραβόλου επιστρέφεται εφόσον οι συνδυασμοί του κάθε κόμματος λάβουν ποσοστό 1,5% τουλάχιστον του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων.

Πηγή: skai.gr

