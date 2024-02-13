Λογαριασμός
Στον Πειραιά την Τετάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Θα μιλήσει στην εκδήλωση για τα νέα πυροσβεστικά πλοία

Η ομιλία του πρωθυπουργού είναι προγραμματισμένη για τις 10 το πρωί

Μητσοτάκης

Σε εκδήλωση για την ένταξη νέων πυροσβεστικών πλοίων στο Πυροσβεστικό Σώμα, στο λιμάνι του Πειραιά θα παραστεί και θα μιλήσει αύριο στις 10πμ ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού.

