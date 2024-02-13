Σε εκδήλωση για την ένταξη νέων πυροσβεστικών πλοίων στο Πυροσβεστικό Σώμα, στο λιμάνι του Πειραιά θα παραστεί και θα μιλήσει αύριο στις 10πμ ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού.
Πηγή: skai.gr
