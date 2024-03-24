Καυστική ανακοίνωση για το δημοσίευμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Βήμα της Κυριακής» εξέδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρεται σε προσπάθεια «αποσταθεροποίησης της χώρας» με «αιχμή την τραγωδία των Τεμπών» και κάνει λόγο για «συκοφάντες-τυμβωρύχους» και πρόσθεσε ότι είναι «καλοδεχούμενη η πρόταση μομφής» από τον Νίκο Ανδρουλάκη, «αν κατατεθεί».

Πιο αναλυτικά η δήλωση:

Το σημερινό πρωτοσέλιδο του «Βήματος της Κυριακής» και η αυτόματη αποδοχή του από την αντιπολίτευση σχεδόν ταυτόχρονα με τη δημοσίευσή του δηλώνει πολλά. Η εξέλιξη αυτή, μάλιστα, γίνεται ακόμη πιο αποκαλυπτική με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, λίγο αργότερα, για την από κοινού πρόταση δυσπιστίας προς την Κυβέρνηση.



Οι μάσκες έπεσαν! Και τώρα γίνεται φανερό ότι αυτή η αντικυβερνητική εκστρατεία με αιχμή μία εθνική τραγωδία και όχημά της την κυνική εκμετάλλευση του πόνου, δεν ήταν παρά ένα μέρος της προσπάθειας να αποσταθεροποιηθεί η ίδια η χώρα. Εκστρατεία όπου συμμετέχουν, μάλιστα, οι πιο διαφορετικές πολιτικές δυνάμεις.



Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ κ. Νίκος Ανδρουλάκης έσπευσε να υιοθετήσει αμέσως την προπαγάνδα ενός δημοσιεύματος με ανυπόστατα στοιχεία, που πήραν αμέσως απάντηση. Εκείνος, όμως, προτίμησε να μετατρέψει το κόμμα του σε πράσινη εκδοχή του ΣΥΡΙΖΑ. Σε ουρά του κ. Βελόπουλου. Και σε βοήθημα των «Σπαρτιατών».



Ας πάρουμε πρώτα τα πράγματα με τη σειρά:



1.⁠ ⁠Άπαντες συμφωνούν, ακόμα και οι συκοφάντες, ότι η Δικαιοσύνη έχει αυτούσιο το υλικό των διαλόγων πριν από το δυστύχημα για την έρευνά της. Ουδείς αμφισβητεί ότι η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛΑΣ διαβίβασε στις ανακριτικές αρχές ακέραιο το σύνολο των ηχητικών καταγραφών του ΟΣΕ. Άρα, δεν τίθεται κανένα ζήτημα αλλοίωσης της δικαστικής έρευνας.



2.⁠ Είναι τόσο «μεγάλη» η δήθεν αποκάλυψη του σημερινού ΒΗΜΑτος ώστε σειρά μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας ΕΡΤ, αλλά και του site του ίδιου συγκροτήματος, την έχουν αναφέρει από τις 2 Μαρτίου του 2023. Και στο υλικό αυτό οι διάλογοι περιλαμβάνουν, βεβαίως, όλα τα πρόσωπα που συνομιλούσαν..



3.⁠ Σε κάθε περίπτωση, όλα τα στοιχεία που ήρθαν ήδη στη δημοσιότητα, καθώς και η ομολογία του ίδιου του μοιραίου Σταθμάρχη οδηγούν στο ακλόνητο συμπέρασμα του ανθρώπινου λάθους. Μαζί, ασφαλώς, με μία αλυσίδα παραβιάσεων του Κανονισμού Ασφαλείας και των όποιων άλλων αμελειών ερευνά η Δικαιοσύνη.



Τι ισχυρίζονται, λοιπόν, τώρα, οι συκοφάντες-τυμβωρύχοι; Αμφισβητούν, για πρώτη φορά ύστερα από έναν χρόνο, ακόμα και το ομολογημένο ανθρώπινο παράπτωμα; Θέλουν να πουν ότι για το δυστύχημα δεν υπάρχει φυσικός αυτουργός και ότι φταίει «γενικά» μόνο η κυβέρνηση;



Αυτή η χυδαία προσπάθεια θα αποτύχει. Πολύ περισσότερο καθώς όλοι οι πολίτες, πλέον, διαπιστώνουν ότι σε αυτόν τον πόλεμο φθοράς της εκλεγμένης κυβέρνησης παίρνουν μέρος και οργανωμένα οικονομικά συμφέροντα. Συμφέροντα που θέλουν να την καταστήσουν όμηρο των δικών τους σχεδιασμών. Ματαιοπονούν!



Η χώρα δεν θα γυρίσει πίσω σε εποχές αβεβαιότητας και εκβιασμών από ισχυρά συμφέροντα και κομματικές σκοπιμότητες. Καλοδεχούμενη, συνεπώς, η πρόταση του κ. Ανδρουλάκη αν κατατεθεί. Είναι η καλύτερη ευκαιρία να διαπιστώσουν οι Έλληνες ποιοι συντάσσονται με την ομαλότητα, τη σταθερότητα και τη συνέχεια και ποιοι θέλουν να ναρκοθετήσουν την πορεία της χώρας προς την πρόοδο.

