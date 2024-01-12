Στις 11:00, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει σε συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Το ΚΥΣΕΑ συνεδριάζει καθώς σύμφωνα με πληροφορίες επίκεινται κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας.

Η συνεδρίαση στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό πραγματοποιείται στη σκιά της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.

Σημειώνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο τη νύχτα εξαπέλυσαν πλήγματα κατά των Χούθι σε θέσεις τους στην Υεμένη, καθώς οι φιλοϊρανοί αντάρτες προκαλούσαν προβλήματα στο παγκόσμιο εμπόριο με επιθέσεις τους σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα.

