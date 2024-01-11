Τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου έχουν αυξημένη υποχρέωση τόνισε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή Σήμερα ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού, Δημήτρης Τσιόδρας σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια.

«Είναι μέλη ενός συλλογικού οργάνου. Είναι βουλευτές πολλοί απ' αυτούς, κάποιοι δεν είναι, άλλα όταν έχεις ένα συλλογικό όργανο προφανώς έχεις μια αυξημένη υποχρέωση έναντι κάποιου που δεν μετέχει» σημείωσε ο κ. Τσιόδρας για την ψήφιση του νομοσχεδίου.

Σημειώνεται ότι Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ, ανακοίνωσε ότι δεν θα θέσει θέμα κομματικής πειθαρχίας στους βουλευτές ενόψει της κατάθεσης του νομοσχεδίου.



Ο κ. Τσιόδρας διευκρίνισε ότι το νομοσχέδιο θα κατατεθεί στη Βουλή σε εύθετο χρόνο με βάση το δημόσιο διάλογο που ξεκίνησε σε μια πιο οργανωμένη βάση. Πρόκειται, είπε, για ισορροπημένη πρόταση. 1ον αναγνωρίζεται δικαίωμα στον - πολιτικό – γάμο, 2ον αναγνωρίζονται τα δικαιώματα των παιδιών που ζουν σε ομόφυλα ζευγάρια, τα οποία δεν θα πρεπει να έχουν διάκριση σε σχέση με τα άλλα παιδιά, άφορα μια μικρή μερίδα άλλα άφορα τη ζωή τους και τη ζωή των παιδιών τους. Θα ξεκαθαριστούν πολλά με τον δημόσιο διάλογο.



«Η Εκκλησία δεν είναι υπέρ του πολιτικού γάμου, όχι μόνο των ομόφυλων ζευγαριών αλλά ούτε καν των ετερόφυλων» υπενθύμισε.



«Το νομοσχέδιο έρχεται σήμερα γιατί οι κοινωνίες προχωρούν, και κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν. Το 1982 η μοιχεία θεωρούνταν αδίκημα και ο πολιτικός γάμος δεν επιτρεπόταν. Πρέπει να συζητήσουμε ψύχραιμα» επισήμανε.



Ο κ. Τσιόδρας τόνισε η συζήτηση αφορά δικαιώματα κάποιων συνάνθρωπων μας τα οποία πρέπει να γίνουν πράξη.



Επανέλαβε ότι παιδιά από παρένθετη μητέρα δεν θα μπορούν να γεννιούνται. Αυτό που είχε πει ο κ. Κασσελάκης ότι «παραγγέλνω δυο παιδιά που το ένα θα είναι έτσι και αλλιώς… δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η γυναίκα ως σκεύος αναπαραγωγής» σημείωσε.

