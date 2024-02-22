Για στείρα αντιπολίτευση κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας την απόφαση να μην ψηφίσει το νομοσχέδιο για την ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων ενώ ανέφερε ότι ο κ. Ανδρουλάκης αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα εκπροσώπου του πιο γνήσιου αναχρονισμού καθώς παραμένει μόνο στα λόγια προοδευτικός.

«Είναι η πιο χαρακτηριστική περίπτωση που κάποιος, επειδή δεν θέλει κάτι, ψάχνει να βρει την μια μετά την άλλη τις πιο ασόβαρες δικαιολογίες για να μην υπερψηφίσει ένα εμβληματικό νομοσχέδιο» ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.

Επίσης είπε ότι αυτά τα οποία επικαλείται ο κ. Ανδρουλάκης προβλέπονται όλα.

«'Αλλη μια απόδειξη ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να είναι μια αξιόπιστη και σοβαρή αντιπολίτευση για τον τόπο, εναλλακτική του προοδευτικού χώρου αλλά είναι μια από τα ίδια, ένα κράμα παθογενειών όλων όσων ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Μια στείρα αντιπολίτευση που δυστυχώς επιμένει. Σε ένα νομοσχέδιο που δεν είναι ακόμη στην τελική του μορφή, δεν προσπαθεί να φέρει τις προτάσεις του για να κάνουμε μαζί την σημαντική μεταρρύθμιση αλλά a priori λέει ότι θα την καταψηφίσει» είπε.

«Είναι λυπηρό είναι μια χαμένη ευκαιρία για να αποκτήσει η χώρα μια σοβαρή αντιπολίτευση που στα μεγάλα θα ενώνεται με τους πολίτες για τις μεγάλες αλλαγές» συμπλήρωσε.

Σχετικά με τα απογευματινά χειρουργεία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι «τα απογευματινά χειρουργεία είναι μια πρωτοβουλία της κυβέρνησης η οποία θα έπρεπε να έχει αναληφθεί πολλά χρόνια νωρίτερα και είναι μια πρωτοβουλία που είναι απολύτως οργανωμένη, προγραμματισμένη και θα ωφελήσει τους πολίτες, τους ασθενείς. Θα ενισχύσει τα δημόσια νοσοκομεία, έχει πολύ αυστηρές δικλείδες για την λειτουργία της και για την προστασία των ασθενών και των πρωινών χειρουργείων».

«Είναι προφανές ότι στην εφαρμογή θα αποδειχθεί ότι το σχέδιο αυτό είναι λειτουργικό, έχουν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα από το υπουργείο για να μπορούν να λειτουργήσουν. Βγαίνουν κερδισμένοι όλοι, οι ασθενείς που περιμένουν πολλά χρόνια να χειρουργηθούν, μέσω ενός προγράμματος από το Ταμείο Ανάκαμψης χωρίς δική τους συμμετοχή χωρίς πληρωμή, αυτοί που θέλουν να χειρουργηθούν στα πρωινά χειρουργεία θα χειρουργηθούν νωρίτερα», πρόσθεσε.

Βέβαια με αυτό τον τρόπο θα έχουν ένα μεγαλύτερο εισόδημα οι γιατροί και οι νοσηλευτές, γιατί ένας από τους βασικούς λόγους της υποστελέχωσης των νοσοκομείων είναι γιατί το ΕΣΥ δεν είναι τόσο θελκτικό για έναν νέο επιστήμονα. Είναι ένα αποτελεσματικός τρόπος να λυθεί αυτό το ζήτημα. Είναι μια πρωτοβουλία που θεωρούμε ότι θα αποδώσει. Προφανώς θα αποδειχθεί στην πράξη και χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια», τόνισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απαντώντας σε αιτιάσεις για μη ύπαρξη προσωπικού για να υλοποιηθεί η λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων.

Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι θα υπάρξει μια επόμενη συνάντηση για τα ζητήματα της Θεσσαλίας με εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα από την περιοχή.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κληθείς να σχολιάσει τις κινητοποιήσεις αφού είπε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να κλείσει τα αυτιά της και τα μάτια της στα αιτήματα των πολιτών και των επαγγελματικών ομάδων, πρόσθεσε «στις πορείες, στα αιτήματα απαντάμε με πράξεις και οι πράξεις δείχνουν σεβασμό».

Τέλος για το νομοσχέδιο της αλλαγής των ποινικών κωδίκων είπε ότι είναι μια κρίσιμη μεταρρύθμιση και η τρίτη μεγαλύτερη αλλαγή των ποινικών κωδίκων. «Έχει μια ολιστική αντιμετώπιση πολλών πραγμάτων και ένα μέρος του είναι η αυστηροποίηση με δίκαιο τρόπο των ποινών» σημείωσε υπογραμμίζοντας ότι ο στόχος είναι να λειτουργήσουν και αποτρεπτικά, να ξέρει κανείς ότι οι πράξεις έχουν συνέπειες.

Πηγή: skai.gr

