Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια

«Ένας πρωθυπουργός που, προχθές το βράδυ σε συνέντευξή του είπε ότι 'τα δύσκολα της ακρίβειας είναι πίσω', είναι μακριά από την επώδυνη πραγματικότητα που βιώνει ο ελληνικός λαός. Είναι πρωθυπουργός εικονικής πραγματικότητας. Δεν μπορεί όλα να γίνονται μόνο για την επικοινωνία» υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης στο Mega.

Ως προς τους πολιτικούς συσχετισμούς, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε ότι «υπάρχει μια ασυμμετρία στο πολιτικό σύστημα», και κάλεσε τον ελληνικό λαό στις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές «να απαντήσει σε αυτήν την ασυμμετρία και να μας δώσει τη δύναμη να είμαστε όχι μόνο αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση. Ώστε να μπει ένας φραγμός στις επιπολαιότητες, τις αστοχίες και τις λανθασμένες πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Είναι κρίσιμο και για την ποιότητα δημοκρατίας μας και για την εύρυθμη λειτουργία του πολιτικού μας συστήματος να είναι το ΠΑΣΟΚ πολύ ισχυρό στις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές».

« Ο στόχος είναι ένας: Στις ευρωπαϊκές εκλογές, το ΠΑΣΟΚ να είναι ισχυρή αντιπολίτευση για να μπει φραγμός στην αλαζονεία της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ανισορροπία και ασυμμετρία για το πολιτικό σύστημα να έχουμε ένα κόμμα του 41%, το οποίο ό,τι και να κάνει εις βάρος του λαού το δικαιολογεί με την επίκληση του 41%. Όχι. Με ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ θα υπάρχει αντίβαρο στην αλαζονεία και την αναξιοπιστία της Νέας Δημοκρατίας» συμπλήρωσε.

Για τα όσα συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ και το συνέδριό του που ξεκινάει το απόγευμα, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι η στάση του ΠΑΣΟΚ καθορίζεται από θεσμικό σεβασμό: «Επιτάσσει να μην εμπλακεί το ΠΑΣΟΚ σε καμία περίπτωση σε αυτήν την περιδίνηση που βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ και στα εσωτερικά του ζητήματα».

Στον απόηχο του συλλαλητηρίου των αγροτών στην πλατεία Συντάγματος, ο κ. Ανδρουλάκης αντέκρουσε την άποψη της κυβέρνησης ότι τα προβλήματά τους έχουν πανευρωπαϊκό χαρακτήρα. «Οι αγρότες των μεγάλων χωρών αντιδρούν γιατί το "πρασίνισμα" της αγροτικής ανάπτυξης απαιτεί αγρανάπαυση στο 4% των κλήρων άνω των 100 στρεμμάτων, και καθώς εκείνοι έχουν πολύ μεγάλους κλήρους, πλήττονται. Στην περίπτωση μας, αυτό το "πρασίνισμα" μας πλήττει πάρα πολύ λίγο. Αν συγκρίνετε τα χρήματα της κοινής αγροτικής πολιτικής που εισέπραττε η Ελλάδα πριν κάποια χρόνια με αυτά που παίρνει τώρα, οι διαφορές είναι ελάχιστες: η αποτυχία είναι στον ΟΠΕΚΕΠΕ για την ΚΑΠ και στον ΕΛΓΑ για τις αποζημιώσεις από τις φυσικές καταστροφές» πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Ο κ. Ανδρουλάκης εξήγησε ακόμη την κριτική του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για τη λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων. «Στο πρόγραμμά μας υπάρχει το ολοήμερο χειρουργείο. Εμείς είμαστε θετικοί, αλλά εδώ βάζω ένα ερώτημα: πώς μπορείς με τις ελλείψεις του προσωπικού που υπάρχουν σήμερα, να κάνεις έναν επιτυχημένο θεσμό ολοήμερων χειρουργείων; Τι θέλει να κάνει ο κ. Γεωργιάδης; Να καταργούνται τα πρωινά χειρουργεία για να γίνονται τα απογευματινά; Το πρόβλημα με τις ελλείψεις προσωπικού είναι τεράστιο. Υπάρχουν χιλιάδες χειρουργεία σε αναμονή. Για να πετύχει το ολοήμερο χειρουργείο, χρειάζονται γενναίες παρεμβάσεις με προσωπικό στο ΕΣΥ. Επίσης, υποστηρίζουμε ότι δεν μπορεί να είναι αυτό το κόστος για τον ασθενή. Πρέπει να μπει ένα ενδεικτικό κόστος. Αυτό έλεγε ο Αλέκος Παπαδόπουλος; Δείτε τα χρηματικά ποσά που ζητούσαν τότε και τι χρήματα ζητάει τώρα η κυβέρνηση. Ο ελληνικός λαός επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο τρίτος στην Ευρώπη σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Επί Νέας Δημοκρατίας γίνεται δεύτερος. Αν ο κ. Γεωργιάδης συνεχίσει την ίδια πολιτική, θα είμαστε σε λίγα χρόνια πρωταθλητές στο κόστος ιδιωτικών δαπανών υγείας πανευρωπαϊκά» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Σχετικά με τα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής απέρριψε τη μανιχαϊστική προσέγγιση υπέρ ή κατά των μεγάλων μεταρρυθμίσεων, εξηγώντας γιατί το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο του κ. Πιερρακάκη.

«Δεν απαγορεύουμε. Ρυθμίζουμε. Αυτό είναι η Σοσιαλδημοκρατία, δεν απαγορεύει, ρυθμίζει. Τι ρυθμίζει; Να υπάρχει ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο. Σε όλη την Ευρώπη, το 85-90% των φοιτητών σπουδάζουν σε δημόσια πανεπιστήμια. Πρέπει να το ενισχύσουμε με πόρους, εξοπλισμό, προσωπικό και έρευνα. Παράλληλα, να υπάρξουν κάποια μη κρατικά μη κερδοσκοπικά - και το υπογραμμίζω - με ακαδημαϊκά, οικονομικά και γεωγραφικά κριτήρια. Με το κυβερνητικό νομοσχέδιο θα έρθουν όλα τα μη κρατικά κερδοσκοπικά -γιατί αυτό κάνουν με το franchising- στο Λεκανοπέδιο. Άκουσα τον κ. Μητσοτάκη προχθές να δηλώνει πως αν δεν βγάλουν κάποια πανεπιστήμια καλούς γιατρούς, αυτοί δεν θα βρουν δουλειά. Μα, σοβαρά; Δηλαδή η αγορά θα ρυθμίσει το ακαδημαϊκό επίπεδο; Εμείς λέμε Ενιαία Αρχή Αξιολόγησης και για το δημόσιο και για το μη κρατικό. Εν ολίγοις, τον νόμο δεν θα τον ψηφίσουμε γιατί θέλουμε μια καθαρή λύση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και όχι την εμπορευματοποίηση που υπονομεύει και ένα σοβαρό μη κρατικό μη κερδοσκοπικό και, εν τέλει, και το δημόσιο πανεπιστήμιο» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.