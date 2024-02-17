«Κάθε επαγγελματική ομάδα έχει δικαίωμα να διαδηλώνει, όπως προβλέπει ο νόμος, χωρίς να διαταράσσεται οτιδήποτε έχει να κάνει με την ελεύθερη διέλευση των πολιτών», δήλωσε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι οι τελευταίες προτάσεις, αν συνδυαστούν με τις προηγούμενες και όλη την πολιτική της Κυβέρνησης αυτήν την τετραετία και λίγο περισσότερο για τον πρωτογενή τομέα, απαντούν σε πολλά από τα προβλήματα των αγροτών.

«Προφανώς όχι σε όλα, γιατί ζούμε μια περίοδο πρωτοφανή ως προς τον εισαγόμενο πληθωρισμό και τις ανάγκες οι οποίες προκύπτουν. Ειδικά για το ρεύμα, η πρόταση αυτή έχει δύο χαρακτηριστικά, που τα ζητούσαν οι αγρότες και δικαίως. Δηλαδή, μόνιμο τρόπο επίλυσης, αλλά και μια λογική, έναν μηχανισμό που χαμηλώνει τις τιμές στο όριο του κόστους.

Για το πετρέλαιο, επίσης, υπάρχει η συζήτηση από το 2025 και μετά για έναν μονιμότερο -σε συνδιαμόρφωση με τους αγρότες- και δικαιότερο τρόπο επιστροφής του ΕΦΚ. Υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία τρέχει η κυβέρνηση και στην Ευρώπη, όπως η ΚΑΠ και πολλά άλλα. Προφανώς, λοιπόν, εμείς φτάσαμε στα όρια των δημοσιονομικών αντοχών. Το ξεκαθαρίζουμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να δώσουμε. Και ειδικά τα τελευταία μέτρα δεν είχαν δημοσιονομική επιβάρυνση, αλλά ήταν στοχευμένα και απαντούσαν -όπως είπα- στα προβλήματα των αγροτών», υπογράμμισε.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι δεν περιμένει κινητοποιήσεις για να δώσει ό,τι περισσότερο μπορεί ως ικανοποίηση στα αιτήματα μιας επαγγελματικής ομάδας. «Το γεγονός ότι ξεκινήσαμε να εφαρμόζουμε μια πολιτική, δεν το κάναμε περιμένοντας τα πρώτα μπλόκα. Προσέξτε, το ξαναλέω. Έχει κάθε δικαίωμα ο κάθε πολίτης, η κάθε επαγγελματική ομάδα οργανωμένα, είτε κατά μόνας να αντιδρά, να διαδηλώνει όπως, όμως, προβλέπει ο νόμος. Όπως είναι καθήκον της κυβέρνησης να σέβεται αυτό το δικαίωμα, αντιστοίχως είναι καθήκον της κυβέρνησης να εφαρμόζει το νόμο που προβλέπεται, για να μην εμποδίζεται η διέλευση των πολιτών. Δεν πιστεύω ότι θα φτάσουμε σ' αυτό το σημείο», επισήμανε ενώ τόνισε πως η κυβέρνηση δεν θέλει να φτάσει η κατάσταση σε εκτροχιασμό.

«Δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη. Ακόμα και η συνάντηση του κ. Χρυσοχοΐδη με τους εκπροσώπους των αγροτών έγινε σ' ένα πάρα πολύ καλό κλίμα. Ακούστηκαν διαφορετικές απόψεις. Ο υπουργός με ήρεμο τρόπο τους είπε ότι, προφανώς, έχουν το δικαίωμα να διαδηλώσουν. Το έχουν κάνει μέχρι τώρα με έναν πάρα πολύ ήπιο τρόπο στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων. Δεν θεωρώ ότι θα εκτραχυνθεί η κατάσταση. Και το ξαναλέω, εμείς τι πρέπει να κάνουμε ως Πολιτεία, όπως κάθε Κυβέρνηση; Δεν είμαστε κάτι διαφορετικό εμείς. Να αφήσουμε τους πολίτες να ασκήσουν τα δικαιώματά τους χωρίς, όμως, να παραβιάζεται ο νόμος και χωρίς να παρεμποδίζεται το υπόλοιπο μέρος της κοινωνίας», σημείωσε.

Για το ενδεχόμενο να δοθεί κάτι επιπλέον μετά τον Σεπτέμβριο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πως στη συζήτηση του επόμενου προϋπολογισμού έχει ήδη δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός για έναν μόνιμο μηχανισμό επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο. «Μακάρι να καταφέρουμε κάτι παραπάνω για το 2025. Και δεν είναι λίγες οι φορές που η κυβέρνηση από το πλεόνασμα της απόδοσης της οικονομίας το έχει επιστρέψει στους πολίτες. Αλλά για να μην ανοίγουμε «παραθυράκια», να μην δημιουργούμε προσδοκίες παραπάνω, αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τα αιτήματα των αγροτών, ως προς το κόστος, εξαντλήθηκαν τα δημοσιονομικά περιθώρια», τόνισε.

Απαντώντας σε επόμενη ερώτηση για το ενδεχόμενο να επιμείνουν οι αγρότες να κατέβουν στην Αθήνα με τρακτέρ, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι θα γίνει ό,τι προβλέπει ο νόμος.

«Κάνουμε το αυτονόητο που δεν έγινε για δεκαετίες στη χώρα. Η εφαρμογή του νόμου δεν είναι ούτε δεξιά πολιτική ούτε κεντρώα πολιτική, είναι συστατικό στοιχείο της Δημοκρατίας», πρόσθεσε.

Για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πως πέρασε ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει μεγαλύτερη αξία για τους ανθρώπους στους οποίους αναφέρεται. «Ισότητα στον πολιτικό γάμο και πλέον δεν υπάρχουν παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Παιδιά τα οποία αυτή τη στιγμή και μέχρι προχθές υπήρχαν, μεγάλωναν με δύο άνδρες ή δύο γυναίκες και ήταν «αόρατα». Αυτό ρυθμίζει το νομοσχέδιο, τίποτα περισσότερο. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τις εύλογες ανησυχίες και βουλευτών μας και συμπολιτών μας και η πράξη θα απαντήσει στις ανησυχίες τους. Εμείς δεν θα κατηγορήσουμε ποτέ έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να διαφωνεί με ένα νομοσχέδιο», τόνισε.

Είπε επίσης ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε το σθένος να εφαρμόσει ένα μέρος του προγράμματός του παρά ενδεχομένως και κάποιες εσωκομματικές αντιρρήσεις οι οποίες είναι θεμιτές και σε ένα θέμα μάλιστα που δεν υπήρχε κομματική πειθαρχία.

«Δεν ζύγισε πολιτικό κόστος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είδε ότι σε κάποιους ανθρώπους έπρεπε να αναγνωριστούν κάποια δικαιώματα και νομοθέτησε και θα πω σε αυτό προφανώς με την ψήφο βουλευτών άλλων κομμάτων. Και αυτό είναι μια καλή στιγμή για το Ελληνικό Κοινοβούλιο», συνέχισε.

«Ήταν αναμενόμενο να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και είναι έντονη η επιχειρηματολογία. Εγώ το έζησα και σε αυτά που κάποιοι είπαν ειρωνικά για «φροντιστήρια», ως γραμματέας του κόμματος τα ζούσα καθημερινά, κάθε εβδομάδα, για όλα τα νομοσχέδια. Όταν είναι ένα θέμα, για το οποίο υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και δεν υπάρχει κομματική πειθαρχία, προφανώς θα υπάρχουν και στο τέλος της ημέρας και εκφράσεις επιχειρημάτων από τη μία και από την άλλη πλευρά. Αυτό είναι κάτι που το περιμέναμε. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι η Ν.Δ. -γιατί πρέπει να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα- βγαίνει πολύ πιο ενωμένη συνολικά. Γιατί; Γιατί έχει την πιο συμπαγή, την πιο αρραγή Κοινοβουλευτική Ομάδα. Δεν υπάρχουν βουλευτές δύο και τριών ταχυτήτων. Δεν σημαίνει ότι επειδή ένας βουλευτής υπερψήφισε ένα συγκεκριμένο νομοσχέδιο, που ήταν δεδομένο ότι δεν υπήρχε κομματική πειθαρχία, ότι είναι κάτι περισσότερο από έναν βουλευτή που καταψήφισε ή έναν βουλευτή που απείχε. Αυτό το ξεκαθάρισε από την πρώτη στιγμή ο πρωθυπουργός. Δεν υπάρχει κατηγοριοποίηση των βουλευτών. Αυτή η Κοινοβουλευτική Ομάδα, που κάποιοι αμφισβητούν την ενότητά της και θα τη δουν και στα επόμενα και στα μεθεπόμενα νομοσχέδια, έχει δώσει τις πιο δύσκολες μάχες για τη χώρα. Έχει πάρει αντιδημοφιλείς αρχικά, αλλά σημαντικές στη συνέχεια αποφάσεις και την προηγούμενη τετραετία και αυτή την τετραετία. Είναι η πιο συνεκτική, η πιο αρραγής, η πιο ισχυρή Κ.Ο. για αποφάσεις που αφορούν όλους τους πολίτες. Και αυτό θα το δείτε», συμπλήρωσε.

Ανέφερε επίσης ότι πυρήνας της πολιτικής του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η ενίσχυση της οικογένειας και πως τους επόμενους μήνες θα έρθουν μια σειρά από πολύ σημαντικά μέτρα υπέρ αυτού που λένε «πυρηνική οικογένεια».

Ο κ. Μαρινάκης δήλωσε επίσης ότι δεν τον εκπλήσσει η στάση του ΚΚΕ ενώ για τον ΣΥΡΙΖΑ είπε πως αρκεί και μόνο ο τρόπος που δικαιολογήθηκε ο πρώην υπουργός Παύλος Πολάκης και η αντίδραση της Κουμουνδούρου. «Κρατάμε τη μεγάλη εικόνα. Ότι η συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών του υπερψήφισε. Εγώ δεν θέλω να τα μηδενίζω όλα. Αλλά από ένα σημείο και μετά, προφανώς δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν είμαι εγώ αυτός, ο οποίος θα κρίνει το πώς θα διαχειριστεί ένας πρόεδρος ενός κόμματος τους βουλευτές του. Δυστυχώς, βέβαια, δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Δηλαδή, θέλω να πω είχαμε πάλι απειλές για πολιτικούς αντιπάλους, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα της ισότητας στον γάμο.

Θα έρθω στο ΠΑΣΟΚ. Προφανώς, σημαντικό ότι τα 2/3 των βουλευτών του υπερψήφισε. Να σημειώσουμε, βέβαια, ότι είναι λιγότερο το ποσοστό υπερψήφισης από ό,τι στους βουλευτές της Ν.Δ.. Και αναφέρομαι σε αυτό, άρα το 1/3 των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε…», σημείωσε.

«Όταν σηκώνεις το «λάβαρο», κάποιες φορές ακόμα και το μονοπώλιο ή θεωρείς ότι είσαι ο πρωταγωνιστής, η «μεγάλη προοδευτική παράταξη» και μέσα σε ένα μήνα ψελλίζεις τη στήριξή σου για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, έρχεσαι με το στανιό στη Βουλή να το υπερασπιστείς και μάλιστα μιλάς για κάθε άλλο θέμα, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς και το 1/3 της Κ.Ο. δεν το υπερψηφίζει και προαναγγέλλεις με αστείες προφάσεις -μην κοροϊδευόμαστε- καταψήφιση των μην κρατικών Πανεπιστημίων, τότε μάλλον δεν είσαι αυτός ο οποίος θα εκφράσει το μεταρρυθμιστικό κέντρο, τους ανθρώπους των μεγάλων μεταρρυθμίσεων. Δεν είσαι αυτό το οποίο θεωρείς μεγάλη προοδευτική παράταξη ή μάλλον έχεις κρατήσει τις παθογένειες του ΠΑΣΟΚ του ΄80, οι οποίες είναι πολλές αλλά -δεν θα τα συζητήσουμε τώρα- και τα πολύ σημαντικά βήματα που έγιναν τη δεκαετία του '80. Και εμείς έχουμε παραδεχτεί ότι σε κάποια από αυτά δεν συμμετείχαμε ως παράταξη, αλλά θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά», πρόσθεσε.

Για το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως πρόκειται ίσως για την πιο εμβληματική μεταρρύθμιση, μέχρι την επόμενη.

«Όποιος έχει πάει μια βόλτα στην Κύπρο, θα καταλάβει πόσο πίσω έμεινε η Ελλάδα και πόσο οι αγκυλώσεις της Αριστεράς κυρίως και της Κεντροαριστεράς δευτερευόντως -γιατί έχει και το ΠΑΣΟΚ μεγάλη ευθύνη, θυμάστε τα χρόνια της αείμνηστης Μαριέττας Γιαννάκου, πόσο πίσω κράτησαν τη χώρα. Σήμερα 40.000 παιδιά, 40.000 νέοι άνθρωποι σπουδάζουν στο εξωτερικό. Δεν είναι περισσότεροι μόνο αναλογικά από τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Είναι περισσότεροι και σε απόλυτο αριθμό. Κάτι πρέπει κάποια στιγμή να μας κάνει να αναρωτηθούμε, γιατί μείναμε πίσω. Ξέρετε πόσο αυξήθηκε το Α.Ε.Π. της Κύπρου;», συμπλήρωσε μεταξύ άλλων.

Επιπρόσθετα τόνισε πως πουθενά στον κόσμο όπου ιδρύθηκαν μη κρατικά Πανεπιστήμια, δεν υποβαθμίστηκαν τα δημόσια Πανεπιστήμια,και ότι από το 2019 έχει αυξηθεί η χρηματοδότηση για τα δημόσια πανεπιστήμια.

«Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει κανένα επιχείρημα κατά. Απλά ίσως είναι το τελευταίο προπύργιο των ιδεοληψιών αυτού του πολιτικού χώρου. Θέλουμε τη συναίνεση προφανώς», πρόσθεσε σημειώνοντας πως η κυβέρνηση είναι ανοικτή σε βελτιώσεις και περιμένει προτάσεις της αντιπολίτευσης που όμως δεν θα είναι προφάσεις για καταψήφιση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

