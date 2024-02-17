Κάλεσμα Κασσελάκη σε μέλη και φίλους του ΣΥΡΙΖΑ: Ζητώ τη γνώμη σας - Ο νέος κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ θα ανήκει σε εσάς

Πρόσκληση στους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ να πουν την γνώμη τους για τον νέο ΣΥΡΙΖΑ, ενόψει και του συνεδρίου που ξεκινάει την ερχόμενη εβδομάδα, απηύθυνε μέσα από το «Χ» (πρώην twitter) ο πρόεδρος του κόμματος Στέφανος Κασσελάκης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κασσελάκης καλεί τους πολίτες να επισκεφθούν την ιστοσελίδα iSyriza, και να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο γιατί - όπως είπε- «ο νέος κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ θα ανήκει σε εσάς».

Καλημέρα φίλες και φίλοι,



Αν το Σαββατοκύριακο βρείτε λίγο χρόνο, σας παρακαλώ να μπείτε στον iSyriza και να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που θα βρείτε εδώ: https://t.co/bLIHYnK5Bn



Ζητώ τη γνώμη σας. Γιατί ο νέος κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ θα ανήκει σε εσάς.



Θα αλλάξουν πάρα πολλά… — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) February 17, 2024

Αναλυτικά, η ανάρτηση του κ. Κασσελάκη

«Καλημέρα φίλες και φίλοι,

Αν το Σαββατοκύριακο βρείτε λίγο χρόνο, σας παρακαλώ να μπείτε στον iSyriza και να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που θα βρείτε εδώ: https://isyriza.gr/preconference_survey_form

Ζητώ τη γνώμη σας. Γιατί ο νέος κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ θα ανήκει σε εσάς.

Θα αλλάξουν πάρα πολλά στον νέο ΣΥΡΙΖΑ που ξεκινάει με το συνέδριό μας, την επόμενη εβδομάδα.

Ο νέος ΣΥΡΙΖΑ θα ανήκει στα μέλη και τους φίλους του.

Ο νέος ΣΥΡΙΖΑ θα αποτελείται από τους καλύτερους μιας κοινωνίας που θέλει ένα καλύτερο αύριο.

Ο νέος ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πλήρως ψηφιοποιημένος, με τη γνώση των τεχνοκρατών του και την ψυχή των αγωνιστών του.

Ο νέος ΣΥΡΙΖΑ θα είναι συντεταγμένος και ομόψυχος.

Ο νέος ΣΥΡΙΖΑ δε θα διανοείται να σκεφτεί ούτε λεπτό αν θα πρέπει να σταθεί στο πλευρό των ανθρώπων που διεκδικούν ίσα δικαιώματα.

Ο νέος ΣΥΡΙΖΑ θα έχει κοστολογημένο πρόγραμμα για ΟΛΑ. Την ακρίβεια και τη στέγη, τη φορολογία και την επιχειρηματικότητα, την εργασία, το αγροτικό, την υγεία, την ανάπτυξη, την παιδεία σε όλους τους βαθμούς, την έρευνα. Και δε θα φοβάται να αγγίξει θέματα «ταμπού», όπως οι σχέσεις Κράτους - Εκκλησίας και ο εκσυγχρονισμός της στρατιωτικής θητείας.

Ο νέος ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ο προοδευτικός φορέας μέσω του οποίου το ελληνικό Κράτος θα ανασυγκροτηθεί, θα γιατρέψει τους λαβωμένους από τη ΝΔ θεσμούς του, θα υπερασπιστεί τη δικαιοσύνη, την ελευθεροτυπία, την ασφάλεια του πολίτη και τα εθνικά μας συμφέροντα.

Η Ελλάδα θα γίνει επιτέλους Κράτος Δικαίου. Οι Έλληνες θα έχουν πια ίσες ευκαιρίες ώστε να διεκδικήσουν τα όνειρά τους.

Για όλους αυτούς τους λόγους ζητώ τη συμβολή σας. Λίγο από τον χρόνο σας σήμερα για να κερδίσουμε ολόκληρο το αύριο.

Σας ευχαριστώ»

Πηγή: skai.gr

