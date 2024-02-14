Μαρινάκης στον ΣΚΑΪ: Αναμένουμε με σεβασμό τις αποφάσεις των αγροτών - Για το ρεύμα «ήταν μια δίκαιη λύση»

Στη χθεσινή συνάντηση που είχε ο πρωθυπουργός με τους αγρότες, το ενδεχόμενο να υπάρξουν νέα μπλόκα αλλά και για την χθεσινή εμφάνιση του Στέφανου Κασσελάκη στην εκδήλωση για την κεντροαριστερά αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την πρωινή εκπομπή «Σήμερα». Παράλληλα, όσον αφορά το επίδομα Πάσχα ξεκαθάρισε ότι «προς το παρόν δεν υπάρχει καμία τέτοια συζήτηση».

Σχετικά με τη χθεσινή συνάντηση των αγροτών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο κ. Μαρινάκης προχώρησε σε τρεις επισημάνσεις. Όπως είπε αρχικά «έγινε ένας πολιτισμένος διάλογος με ουσία και επιχειρήματα». Δεύτερον, «τους κατέθεσε μια πρόταση συνολική που δεν έχει την λογική του μαξιμαλισμού και του να πάρουμε λεφτά, αλλά είναι η πιο ουσιαστική και δίκαιή πρόταση για το ρεύμα» και τρίτον «έγινε μια ουσιαστική συζήτηση για όλα τα υπόλοιπα ζητήματα. Κατάλαβαν ότι σε επίπεδα φορολόγησης η κυβέρνηση πήγε στα κατώτερα δυνατά επιτρεπόμενα όρια το ΦΠΑ, 6% σε λιπάσματα, ζωοτροφές, 13% από 23% στα μηχανήματα. Δεν επιτρέπεται να πάμε κάτω από αυτό» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Για το ρεύμα συγκεκριμένα ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι πρόκειται για την πιο επίμονη εισαγόμενη ακρίβεια επισημαίνοντας ότι η λύση για το ρεύμα «ήταν μια δίκαιη λύση». Σχετικά με τις επόμενες κινήσεις των αγροτών κι αν η κυβέρνηση θα επιτρέψει νέα μπλόκα, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση αναμένει με σεβασμό τις αποφάσεις των αγροτών «Δεν θα εμπλακούμε σε αυτή τη διαδικασία. Έχουμε πει όμως ότι η ελεύθερη διέλευση των πολιτών είναι απόλυτο καθήκον. Δεν θεωρώ ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο»

Για την εμφάνιση Κασσελάκη στην εκδήλωση για την κεντροαριστερά

Ερωτηθείς για την εμφάνιση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανου Κασσελάκη στην εκδήλωση για την κεντροαριστερά ανέφερε ότι πρόκειται για διαδικασίες ενός άλλου πολιτικού χώρου. «Τις σεβόμαστε απόλυτα. Σημαντικά τα πρόσωπα αλλά και πολλές φορές το ίδιο σημαντικές είναι και οι ιδέες» επισήμανε και υπογράμμισε ότι «πιο σημαντική είναι η συζήτηση για τις ιδές και τις θέσεις κι αν κάποιές παρωχημένες απόψεις απέτυχαν».

Όσον αφορά το νέο κόμμα που ίδρυσε ο Πέτρος Κόκκαλης ο κ. Μαρινάκης σχολίασε ότι «είναι σημαντικό όσοι πιστεύουν ότι έχουν κάτι να πουν να εκφράζονται από ένα σχηματισμό εφόσον δεν εκφράζονται από κάποιον άλλο. Η πολυδιάσπαση είναι κάτι που απασχολεί έναν άλλο πολιτικό χώρο».

Για το σαμποτάζ στο ΕΚΠΑ

Για το σαμποτάζ στο ΕΚΠΑ και το αν υπήρξε άμεση αντίδραση της κυβέρνησης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι διατάχθηκε και εφαρμόστηκε άμεσα ο νόμος, ως προς την ΕΔΕ και την αναστολή των καθηκόντων του συγκεκριμένου υπαλλήλου. «Ζητήσαμε το αυτονόητο δημοσίως, να εφαρμοστεί ο νόμος κι αν υπάρχει παρακλάδι πρέπει να πάει στη δικαιοσύνη» είπε.

Επίδομα Πάσχα

Τέλος, όσον αφορά το επίδομα Πάσχα ξεκαθάρισε πως «προς το παρόν δεν υπάρχει καμία τέτοια συζήτηση».



