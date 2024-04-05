«Η αίτηση του Νίκου Ανδρουλάκη θα κριθεί από την ολομέλεια της ΑΔΑΕ» αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, σχολιάζοντας την απόφαση του ΣτΕ να κάνει εν μέρει δεκτή την αίτηση ακύρωσης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών του.

Συγκεκριμένα, οι κυβερνητικές πηγές υποστηρίζουν τα εξής:

Η ακύρωση αφορά τον νόμο του 2021 που περιείχε καθολική και χωρίς προϋποθέσεις απαγόρευση της χορήγησης στοιχείων στον ενδιαφερόμενο. Η απόφαση του ΣτΕ δεν καταλαμβάνει τη νεότερη διάταξη την οποία φέραμε το 2022, όπως είχαμε δεσμευθεί μετά τα γεγονότα. Για τη νεότερη ρύθμιση το ΣτΕ αναφέρει μάλιστα ότι συνιστά ένα «σύστημα με εσωτερική συνοχή», άρα ουσιαστικά αποδέχεται τη λογική του. Με βάση την απόφαση του ΣτΕ, η αίτηση του κ. Ανδρουλάκη θα κριθεί από την ολομέλεια της ΑΔΑΕ

«Σήμερα είναι μία ιστορική μέρα. Είναι νίκη του κράτους δικαίου». Με αυτή τη φράση από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής, ο Νίκος Ανδρουλάκης, εξέφρασε την πλήρη ικανοποίηση και δικαίωσή του για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) που «έκρινε αντισυνταγματικό το νόμο που η κυβέρνησή σας ψήφισε για να καλύψετε το παρακράτος των υποκλοπών. Το νόμο που απαγόρευε την ενημέρωση των παρακολουθούμενων. Σήμερα είναι η πρώτη νίκη του κράτους δικαίου απέναντι στο παρακράτος των υποκλοπών που οργάνωσε το Μέγαρο Μαξίμου», όπως συγκεκριμένα υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

