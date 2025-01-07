Για τις αντιδράσεις που υπήρξαν για την απόφαση της κυβέρνησης να κηρυχθεί 4ήμερο εθνικό πένθος όσον αφορά στην εκδημία του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη, ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Δεν θα πάρουμε μέρος σε έναν διαγωνισμό μικροψυχίας που ευτυχώς εκφράζεται από μικρή μειοψηφία του πολιτικού συστήματος», είπε.

Όπως πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος:

«Θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας την τοξικότητα, να μην την τροφοδοτεί η αντιπολίτευση, να μην απαντά η κυβέρνηση. Γίνεται μια τέτοια προσπάθεια και αυτό θα το θωρακίσουμε. Ακόμα και τα πολύ τοξικά χρόνια της πάνω και της κάτω πλατείας ο σεβασμός στους νεκρούς δεν είχε αμφισβητηθεί. Η δήλωση σαν αυτή (σ.σ. της Αφροδίτης Λατινοπούλου) δεν είχε γίνει ούτε στα τοξικά χρόνια της πάνω και της κάτω πλατείας από τους εκπροσώπους της άκρας δεξιάς και αριστεράς. Αλίμονο αν αμφισβητήσουμε αυτό τον ιερό σεβασμό στη μνήμη ενός ανθρώπου ο οποίος έφυγε από τη ζωή.

Ήταν πρώην πρωθυπουργός της χώρας μας και προσπάθησε και εκείνος να κάνει το καλύτερο δυνατό όπως το έκρινε. Ήταν πάντα πολιτικός αντίπαλος αλλά πορεύτηκε με αξιοπρέπεια και κατά την διάρκεια του πολιτικού του βίου και στην συνέχεια. Και είναι ελάχιστος θεσμικός σεβασμός και από την κυβέρνηση και από τον πρωθυπουργό και όσον αφορά στην απόφαση (σ.σ. για 4ήμερο εθνικό πένθος) να σας πω ότι είναι η ίδια ακριβώς απόφαση με εκείνη που είχαμε το 2017 όταν απεβίωσε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης».

Πηγή: skai.gr

