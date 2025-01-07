Την οργισμένη αντίδραση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, προκάλεσαν οι δηλώσεις της Αφροδίτης Λατινοπούλου για τον Κώστα Σημίτη μετά τον θάνατο του πρώην πρωθυπουργού, με τον αντιπρόεδρο της ΝΔ να κάνει λόγο για «φρικώδεις δηλώσεις» που απέχουν από ό,τι συγκροτεί πολιτισμικά την Ελλάδα.

«Άκουσα τις δηλώσεις της κυρίας Λατινοπούλου για τον Κώστα Σημίτη και μου προκάλεσαν αποστροφή για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι η στιγμή. Το πρώτο που μαθαίνει ο Έλληνας από την εποχή του Ομήρου και ο Χριστιανός από τους πατέρες της Εκκλησίας, είναι ότι μέχρι να ταφεί ένα σώμα παύει κάθε διαμάχη και κατηγορία επί του προσώπου. Εάν αυτό δεν το έχει καταλάβει, δεν έχει καμία σχέση με τη δεξιά, την ορθοδοξία και τον Ελληνισμό. Αυτό είναι παραβίαση των κανόνων που ορίζουν τον Έλληνα» είπε αρχικά ο κ. Γεωργιάδης.

«Δεν μπορείς να βγαίνεις και να λες περίπου προδότη έναν άνθρωπο που δεν έχει μπει ακόμα στον τάφο. Είναι φρικώδης συμπεριφορά πλήρους ελλείψεως με ό,τι συγκροτεί πολιτισμικά την Ελλάδα» πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας.

«Πάω στην πολιτική ουσία: η δήλωση είναι φρικτή. Όσοι γνωρίζουν από ελληνική ιστορία - η κυρία Λατινόπουλου είναι προφανώς άσχετη - γνωρίζουν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα για τον ελληνισμό είναι ο διχασμός. Είναι αυτός που έχει πληρώσει ο ελληνισμός διαχρονικά. Όταν βγαίνει και λέει "πρέπει να πενθούν οι Τούρκοι", ουσιαστικά λέει ότι ο Σημίτης είναι προδότης. Δηλαδή ο ελληνικός λαός είχε εκλέξει για 8 χρόνια έναν προδότη για πρωθυπουργό, δηλαδή όσοι λένε καλά λόγια για τον Κώστα Σημίτη είναι προδότες. Δηλαδή η κυρία Λατινοπούλου είναι πατριώτης και οι άλλοι προδότες» κατέληξε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Λίγη ώρα αργότερα η Αφροδίτη Λατινοπούλου επιχείρησε να απαντήσει, χωρίς, ωστόσο, να αποσύρει τίποτα από όσα είπε για τον Κώστα Σημίτη.

«Εξέφρασα τα ειλικρινή συλληπτήρια σε ανθρώπινο επίπεδο. Σε πολιτικό επίπεδο έκανα κάποιες δηλώσεις, δημοκρατία έχουμε νομίζω, και μπορώ να κρίνω τις συνέπειες του πολιτικού έργου του Κώστα Σημίτη και τις συνέπειες που πληρώνουμε σήμερα» είπε στο Action24 και κατηγόρησε τον κ. Γεωργιάδη ότι «βάζει λόγια στο στόμα μου» λέγοντας ότι «μπορεί σε δύο ώρες να έχει αλλάξει άποψη γιατί είναι ο βασιλιάς της κωλοτούμπας».

«Εγώ προδότη δεν είπα τον Σημίτη, είπα για κάποιες ιστορικές αντικειμενικά αλήθειες, Το γκριζάρισε ή δεν το γκριζάρισε το Αιγαίο με τα Ίμια ο Σημίτης; Να μιλήσουμε για τις αυτοκτονίες στο χρηματιστήριο, για τους S-300 στην Κύπρο;» επέμεινε η κυρία Λατινοπούλου, η οποία δεν συμφώνησε ούτε με την παρατήρηση για τη χρονική στιγμή των δηλώσεών της λέγοντας «να με καλούσατε την Παρασκευή να τα πω, σήμερα με καλέσατε, δεν ξέραμε να περιμένουμε τα 40... Πότε θέλετε να μιλήσω; Το Πάσχα; Σε ανθρώπινο επίπεδο το σέβομαι και γι αυτό είπα τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

Στη συνέχεια, ο υπουργός Υγείας επανήλθε με ανάρτησή του στα social media, όπου πρχώρησε σε σχετικές διευκρινίσεις ως προς την κόντρα του με την Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής μιλώντας στον ΣΚΑΪ είπε «εμένα δεν θα με δείτε να κάνω την αγιογραφία του κ. Σημίτη. Εγώ δεν ξεχνώ τα Ίμια, δεν ξεχνώ ότι 3 ήρωες έχασαν τη ζωή τους για την πατρίδα και ο Σημίτης εγκαινίασε το γκριζάρισμα του Αιγαίου, δεν ξεχνώ το χρηματιστήριο, δεν ξεχνώ ότι παρέδωσε στην Τουρκία τον Οτσαλάν ένα σύμμαχο της Ελλάδας, δεν ξεχνώ ότι κατήργησε το θρήσκευμα στις ταυτότητες, δεν ξεχνώ ότι η ΝΔ βάφτισε τον Σημίτη αρχιερέα της Διαπλοκής. Αυτοί που θα έπρεπε να πενθούν είναι οι Τούρκοι και όχι οι Έλληνες γιατί γκριζάρισε το Αιγαίο»

