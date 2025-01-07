Θετικός στον κορωνοϊό διαγνώστηκε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες δεν θα πάει στο γραφείο του στην Αμαλίας ενώ δεν θα παραστεί και στην κηδεία του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη , που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στη Μητρόπολη Αθηνών.

Σημειώνεται πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θα είναι μεταξύ των προσώπων που θα εκφωνήσουν επικήδειο κατά τη νεκρώσιμη ακολουθία του πρώην πρωθυπουργού.



Πηγή: skai.gr

