Θετικός στον κορωνοϊό διαγνώστηκε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες δεν θα πάει στο γραφείο του στην Αμαλίας ενώ δεν θα παραστεί και στην κηδεία του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στη Μητρόπολη Αθηνών.
Σημειώνεται πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θα είναι μεταξύ των προσώπων που θα εκφωνήσουν επικήδειο κατά τη νεκρώσιμη ακολουθία του πρώην πρωθυπουργού.
