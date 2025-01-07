Π. Μαρινάκης: Σε δημόσια διαβούλευση ο νέος ΚΟΚ - Προβλέπεται κλιμάκωση των ποινών για τους οδηγούς που υποπίπτουν συχνά σε παραβάσεις

Στην επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κάιρο, προκειμένου να συμμετάσχει στην 10η σύνοδο κορυφής του τριμερούς σχήματος συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου αναφέρθηκε στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Πριν από την έναρξη των εργασιών της Τριμερούς Συνόδου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι, ενώ, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, θα ακολουθήσουν δηλώσεις των τριών ηγετών στον Τύπο.

Η τριμερής συνάντηση Κορυφής πραγματοποιείται σε μια συγκυρία που το τοπίο στη Μέση Ανατολή αναδιαμορφώνεται και αναδεικνύει ακόμα περισσότερο τη σημασία της συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου ως άξονα σταθερότητας σε μια ταραγμένη περιοχή» ανέφερε.

Επίσης, τόνισε ότι αύριο ξεκινούν οι αιτήσεις των προγραμμάτων «Εξοικονομώ 2025» και «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα».

«Προβλέπεται πως μέσω του "Εξοικονομώ 2025", το οποίο έχει συνολικό προϋπολογισμό 434 εκατομμύρια ευρώ, θα επιτευχθεί εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας πάνω από 30% ανά περίπτωση, μέσω της ενεργειακής αναβάθμισης, κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές κατηγορίες, κάθε κατοικίας που θα ενισχυθεί στο πλαίσιο του προγράμματος. Διευκρινίζεται πως το πρόγραμμα αφορά σε κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία» είπε.

«Βασική στόχευση του προγράμματος είναι η στήριξη ενεργειακά ευάλωτων και πληγέντων ομάδων πληθυσμού. Ειδικότερα, περιλαμβάνει ξεχωριστά κίνητρα, δηλαδή, αυξημένο ποσοστό επιχορηγήσεων και ειδικό προϋπολογισμό για τη στήριξη οικογενειών με μέλος/μέλη άτομα με αναπηρία, πληγέντες από φυσικές καταστροφές της Θεσσαλίας, σεισμόπληκτους του Αρκαλοχωρίου και της Σάμου, οικογένειες με τουλάχιστον τρία εξαρτώμενα τέκνα και ευάλωτα νοικοκυριά.

Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»: Πέραν της ενίσχυσης των νοικοκυριών για την εγκατάσταση νέων ηλιακών θερμαντήρων νερού ή/και συστημάτων αντλίας θερμότητας σύγχρονης τεχνολογίας, παρέχεται και η δυνατότητα αντικατάστασης ενεργοβόρων ηλεκτρικών θερμαντήρων παλαιάς τεχνολογίας. Ωστόσο, αυτή η πρόβλεψη δεν αποτελεί προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο πρόγραμμα» σημείωσε.

«Αξίζει να επισημανθεί πως από τα 223,2 εκατ. ευρώ που είναι ο συνολικός προϋπολογισμός του, δεσμεύονται 44,6 εκατ. ευρώ για τα ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά. Επιπρόσθετα, θα συνεισφέρει στη μείωση της χρήσης συστημάτων θέρμανσης που βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα και βιομάζα, τα οποία επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα.

Μέσω των προγραμμάτων αυτών, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν ενεργειακά τις κατοικίες τους, αλλά και να εξοικονομήσουν χρήματα από τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας» συμπλήρωσε ο κ. Μαρινάκης.

Επίσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας. «Στόχος των ρυθμίσεων είναι η συμμόρφωση των οδηγών, η επιβολή δίκαιων ποινών που να αντιστοιχούν στη σοβαρότητα και επικινδυνότητα της κάθε παράβασης, αλλά και η διασφάλιση της είσπραξης των προστίμων. Οι ποινές πρέπει να είναι ανάλογες των παραβάσεων και κατατάσσονται ως προς την επικινδυνότητά τους, ενώ προβλέπεται κλιμάκωση των ποινών για τους οδηγούς που υποπίπτουν συχνά σε παραβάσεις» είπε.

«Οι ρυθμίσεις έχουν γνώμονα την οδική ασφάλεια και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, ενώ είναι σύμφωνες με τις ανάγκες της σύγχρονης κινητικότητας και τη σταδιακή ψηφιοποίηση των διαδικασιών.

Προβλέπεται ο εξορθολογισμός των ποινών και η κατηγοριοποίηση των παραβάσεων ανάλογα με την επικινδυνότητα.

Η κατηγοριοποίηση των παραβάσεων σε τρεις βασικές κατηγορίες καθιστά το κυρωτικό πλαίσιο ρεαλιστικότερο και ευκολότερα εφαρμόσιμο από τα όργανα ελέγχου και πιο κατανοητό από τους πολίτες.

Για τις σοβαρότερες παραβάσεις που αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων τίθενται αποτρεπτικές κυρώσεις.

Οι ποινές για επικίνδυνες οδηγικές συπεριφορές, πλέον, επικεντρώνονται στον οδηγό και όχι στο όχημα (δεν αφαιρούνται τα στοιχεία του οχήματος).

Η μείωση της ανώτατης ταχύτητας κίνησης εντός του αστικού ιστού και σε οδούς γειτονιάς στα 30 χλμ/ώρα, υπό τις ειδικές προϋποθέσεις που προβλέπονται κατά περίπτωση.

Αυστηροποιείται το κυρωτικό πλαίσιο για τα οχήματα μικροκινητικότητας και τα μηχανοκίνητα δίκυκλα, καθώς η χρήση του κράνους και η τήρηση των ορίων ταχύτητας είναι αδιαπραγμάτευτα και τιμωρούνται αυστηρά.

Αναμορφώνεται το θεσμικό πλαίσιο για τη διεύρυνση της δυνατότητας αξιοποίησης τεχνικών ή ηλεκτρονικών μέσων, όπως είναι οι κάμερες στα λεωφορεία για τη διαπίστωση των παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.

Επιπλέον αναφέρθηκε στην παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής Προστασίας των Ανηλίκων από τον Εθισμό στο Διαδίκτυο, η οποία, όπως είπε, έχει ως κύριο στόχο να βοηθήσει τους γονείς και τους ανήλικους στην υπεύθυνη, λελογισμένη χρήση, προστατεύοντας τους νέους από βλαβερό περιεχόμενο και κακές ή εθιστικές πρακτικές, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά την κοινωνική ωρίμανση, την απόκτηση γνώσεων και την ψυχική υγεία τους.

«Η Ελλάδα πρωτοστατεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τη διαμόρφωση ενός πλαισίου, ώστε να υιοθετηθούν κοινοί κανόνες και να καλυφθούν κενά που παρατηρούνται σήμερα. Το πλαίσιο αυτό θα λειτουργήσει συνδυαστικά με άλλες πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί, όπως η απαγόρευση της χρήσης κινητού τηλεφώνου από μαθητές στα σχολεία και η εφαρμογή SAFE.YOUth.

Υπεύθυνη χρήση, φυσικά, δεν συνιστά μη χρήση, ούτε ισοδυναμεί με απαγόρευση. Αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στον ρόλο τόσο των γονέων και κηδεμόνων, όσο και των παιδιών, καθώς η αντιμετώπιση του εθισμού των ανηλίκων στο διαδίκτυο δεν αντιμετωπίζεται μόνο με τεχνικές ή ρυθμιστικές παρεμβάσεις, αλλά προϋποθέτει τη συνεργασία γονέων και παιδιών ώστε να υπάρξει απτό αποτέλεσμα» τόνισε.

Παράλληλα αναφέρθηκε στους τρεις άξονες της Εθνικής Στρατηγικής, λέγοντας: «Στον πρώτο άξονα περιλαμβάνεται η ιστοσελίδα parco.gov.gr, η οποία παρέχει οδηγίες στους γονείς, ώστε να αξιοποιούν εργαλεία γονικού ελέγχου που είναι προεγκατεστημένα στις περισσότερες συσκευές.

Ο δεύτερος άξονας αφορά εργαλεία που προσφέρονται στους γονείς, με κυριότερο την εφαρμογή Kids Wallet, η οποία θα είναι διαθέσιμη για εγκατάσταση τον Απρίλιο του 2025. Αυτό το «ψηφιακό πορτοφόλι» των παιδιών θα συνδέεται με το Gov.gr Wallet του γονέα και εκεί θα διατίθενται με απλό τρόπο διάφοροι γονικοί έλεγχοι.

Ο τρίτος άξονας αφορά στις ρυθμιστικές κινήσεις της κυβέρνησης και περιέχει δύο βασικές πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο:

- Πρώτον την καθιέρωση Ηλικίας Ψηφιακής Ενηλικίωσης στα 15 έτη.

- Δεύτερον την υποχρέωση όλων των κατασκευαστών συσκευών που διατίθενται στην Ελλάδα και συνδέονται στο διαδίκτυο να προεγκαθιστούν ή να παρέχουν πρόσβαση σε λογισμικό γονικού ελέγχου».

Για την ελληνική οικονομία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι το 2024 κατέγραψε υψηλές επιδόσεις και παρουσίασε δυναμική ανάπτυξη με δημοσιονομική στοχοθεσία και κοινωνικό πρόσημο, αξιοποιώντας πλήρως τους εθνικούς και ενωσιακούς πόρους, οι οποίοι χρηματοδότησαν κρίσιμα για την κοινωνία και την οικονομία έργα και μεταρρυθμίσεις.

«Το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ύψους 13,3 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 1,3 δισ. ευρώ στη διάρκεια του έτους, εκτελέστηκε σε ποσοστό 101,25%. Οι πόροι που οδηγήθηκαν στην κοινωνία και στην οικονομία, ήταν το 2024 αυξημένοι κατά 2,1, δισ. ευρώ σε σύγκριση με το 2023» ανέφερε.

«Το 2025, διαθέτοντας επιπλέον πόρους στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, επιταχύνουμε περαιτέρω την υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής με κοινωνικό πρόσημο, κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας, έτσι ώστε κάθε ευρώ του ΕΣΠΑ 2021-2027, του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και του Ταμείου Ανάκαμψης να στηρίξει την ανθεκτική και δυναμική ελληνική οικονομία, να δημιουργήσει ακόμα περισσότερες θέσεις εργασίας, να αποδώσει το μέρισμα της ανάπτυξης στην κοινωνία, μετατρέποντας τη συλλογική ευημερία σε ατομική προκοπή για τους συμπολίτες μας» πρόσθεσε.

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι συνεχίζονται οι εργασίες για τη δημιουργία του Εθνικού Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων, στον Πειραιά, το οποίο θα είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους επισκέπτες του, το 2026.

«Θα εκτίθενται περισσότερα από 2.500 εκθέματα και θα παρουσιάζονται πλήθος τεχνολογικών εφαρμογών, διαθέτοντας άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια συντήρησης και αποθηκευτικούς χώρους. Παράλληλα με το νέο κτήριο, αναδεικνύεται και προβάλλεται, ο ταινιόδρομος, ο οποίος εξυπηρετούσε το φόρτωμα των πλοίων. Το Εθνικό Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων θα αναδεικνύει τους θησαυρούς των ελληνικών θαλασσών, ενώ συγχρόνως θα αποτελεί το εμβληματικό πολιτιστικό τοπόσημο για το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Το έργο του Εθνικού Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων χρηματοδοτείται με το ποσό των 93.000.000 ευρώ από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, που διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού. Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο πολιτισμού που είναι σε εξέλιξη σήμερα» σημείωσε.

Τέλος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου το υπουργικό συμβούλιο.

